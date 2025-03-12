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Рогов: ВС России ударили по отелю в Кривом Роге, где были наемники ВСУ

Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Российские военнослужащие ударили по отелю в Кривом Роге, где расположились наемники ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска нанесли ракетный удар по отелю «Дружба» в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область», — прокомментировал собеседник.
Рогов добавил, что потери противника в настоящее время уточняются.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказывался на тему возможного перемирия на Украине. Он подчеркивал, что Россия озвучила условия для урегулирования кризиса еще летом прошлого года.

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Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России
Лавров: присутствие на Украине миротворцев НАТО является угрозой для России
12 марта 2025, 18:13

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Присутствие на территории Украины войск стран НАТО в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
По словам министра, Россия «ни при каких условиях» не примет присутствия сил государств Североатлантического альянса на территории Украины. Лавров упомянул, что представители Запада «не разговаривают» с РФ.

Глава МИД России пояснил, что они по-прежнему заявляют, что «ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России». Когда президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу задали вопрос о миротворцах, он ответил, что еще слишком рано ​об этом говорить.

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На Западе высказались о возможном перемирии на Украине
Христофору: Россия еще в 2024 году назвала условия прекращения конфликта
12 марта 2025, 17:35

Фото: istockphoto/Diy13

Российская сторона еще в 2024 году назвала условия для прекращения конфликта на Украине, однако на Западе предпочитают об этом не вспоминать. Такое заявление в соцсетях сделал кипрский журналист Алекс Христофору.
«Россию будут изображать как сторону, которая «отвергает мир». Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт», — сказано в публикации.
Христофору считает, что у американского лидера Дональда Трампа нет конкретного плана по урегулированию украинского кризиса.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что для прекращения конфликта Украина должна отказаться от вступления в НАТО, признать безъядерный статус, а также вывести своих боевиков с российских территорий. Путин подчеркивал, что санкции должны быть сняты.

Ранее сообщалось об освобождении курской Суджи.

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#мир
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Суджа освобождена: 12 марта ВС РФ полностью вернули контроль над российским городом
Shot: ВС РФ взяли Суджу Курской области под полный контроль, ВСУ бежали
12 марта 2025, 17:28

Фото: iStock/macky_ch

12 марта 2025 года армия России полностью вернула контроль над городом Суджа в Курской области. Об этом сообщает Shot со ссылкой на российских бойцов, находящихся там.
По данным издания, сейчас в городе еще остается небольшое число украинских боевиков, но они все отступают. Сейчас аэроразведка вычисляет, где могут находиться отбившиеся от своих военные ВСУ, после чего по ним наносится удар. Параллельно бойцы ВС РФ тщательно проверяют все дома и подвалы.

Отмечается, что в Судже осталось множество техники НАТО, которая может быть заминирована. Так, российские штурмовики зачищают Суджу, а на улицу начинает выходить мирное население.

О полном освобождении Суджи пишет и Telegram-канал Condottiero. По его данным, на 11:30 по мск город полностью под контролем российских сил.

Официально Минобороны освобождение российского города не подтверждало.

Тем не менее, противник ведет артиллерийский огонь по городу. Командование ВСУ наносит неизбирательные удары с применением ствольной артиллерии и РСЗО «HIMARS», пишет военкор Евгений Поддубный.

По словам военкора Александра Симонова, освобождение Суджи станет ключевой точкой в освобождении Курской области.

«Противника еще надо будет выдавить из оставшейся части области, но больше ВСУ особо закрепиться негде. Так что со сдержанным оптимизмом можно сказать, что Курская авантюра укропов подходит к концу», — пишет Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».

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Несовершеннолетняя девушка, частые пьянки и пожизненное клеймо: куда пропал актер из «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин
12 марта 2025, 17:20

Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Селин, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», олицетворяющий народного героя через своего персонажа лейтенанта Дукалиса, привлёк внимание поклонников своим затишьем в карьере.
12 марта он отмечает свой день рождения, ему исполняется 64 года. Сейчас интересует, где он живёт и почему почти не снимается. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Клеймо на всю жизнь

Широкую популярность ему принесла роль в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Эта работа, безусловно, стала его карьерным пиком, но одновременно и своеобразным «клеймом», которое прочно привязало актёра к образу лейтенанта Дукалиса.

Несмотря на то что за плечами Селина более 60 проектов, он продолжает оставаться в памяти зрителей именно как тот самый лейтенант, который сражался с преступностью на улицах Петербурга.

Актер и политика

Сергей Селин в 2002 году вступил в «Единую Россию» из-за необходимости в громких именах в партийных списках. Его поддержали такие артисты, как Сергей Безруков и Олег Газманов. Однако, когда ему предложили баллотироваться в Государственную думу от Воронежа, протестовали избиратели Петербурга, где он живёт. В итоге Селин не стал народным избранником, решив сосредоточиться на карьере без политики.

Фото: iStock/ANGHI

Первая жена

Сергей Селин познакомился с первой женой Ларисой во время вступительных экзаменов в театральный вуз. Их отношения начались спустя четыре года, и в браке, продлившем 22 года, родился сын Прохор.

Однажды они фиктивно развелись из-за имущественных вопросов, чтобы получить новую прописку. Поженились снова через 15 лет, когда Селин баллотировался в Госдуму, но это не спасло их отношения. Из-за частых запоев Сергея и усталости Ларисы от ожидания супруга, они развелись. После развода Селин помог экс-супруге открыть бизнес и решил вопросы с жильём.

Вторая супруга

Сергей Селин уже 15 лет женат на психологе Анне, которую встретил в университете МВД, когда ей было всего 17. Они поженились в День всех влюблённых, и Сергей подарил ей кольцо от Tiffany. Этот брак стал для него новой главой жизни: он обрел любовь, двоих детей и семейное счастье. Анна положительно повлияла на Селина — он бросил пить, похудел и стал более спокойным.

За что Селин раскритиковал Макаревича*

Сергей Селин поддерживает действия российской власти и СВО, признавая, что не ожидал серьёзного конфликта на Украине. В интервью он ответил рокеру Андрею Макаревичу*, который оскорбляет Россию, отметив, что его творчество когда-то вызывало симпатию, но нынешние высказывания музыканта находятся «за гранью добра и зла». Макаревич*, назвав россиян «злобными дебилами», заявил, что этот народ уже не спасти.

Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме
Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме

Почему пропал с экранов и где сейчас


Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тщательный выбор ролей

С возрастом Сергей Селин стал более избирательным в выборе проектов. Он акцентирует внимание на том, чтобы сценарии не противоречили его личным ценностям и взглядам на жизнь. Это привело к тому, что он стал отказываться от ролей, которые не соответствуют его моральным принципам.

Например, в прошлом году на съёмочной площадке он устроил скандал, когда молодой режиссёр предложил ему прочитать текст об «умирающей России». Селин резко ответил на это предложение и даже порвал сценарий, демонстрируя свою позицию.

Финансовая независимость

Несмотря на редкие съёмки, Сергей остаётся финансово независимым благодаря своему бизнесу и сдаче недвижимости в Санкт-Петербурге. В апреле 2024 года появились слухи о задолженности его компании перед государством за коммунальные услуги.

Последние проекты

Последний раз зрители могли увидеть Сергея Селина на экранах в 2024 году в фильме «Непослушники». С тех пор его карьера переживает небольшой период затишья, однако поклонники надеются, что актёр вскоре порадует их новыми проектами и ролями.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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«Никто откладывать не будет»: Зеленский впервые об отступлении ВСУ в Курской области
Зеленский впервые высказался об отступлении ВСУ в Курской области
12 марта 2025, 17:06

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, впервые комментируя отступление боевиков ВСУ в Курской области, заявил, что ВС РФ «пытаются максимально давить» на украинских неонацистов.
«Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование [Украины] делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов», — сказал Зеленский.
Глава киевского режима добавил, что, если Москва не согласится на перемирие, Киев будет рассчитывать на Вашингтон. Имеются в виду санкционные ограничения, а также усиление Украины.

«Выборы на Украине будут проходить после окончания конфликта и отмены военного положения, никто ничего специально откладывать не будет», — прокомментировал Зеленский.

Он резюмировал, что Украина не признает новые российские регионы, как и никто другой — это красная линия.

Ранее депутат Госдумы высказался о возобновлении помощи Украине со стороны США.

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#россия
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#всу
#курская область
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