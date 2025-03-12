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Российские военнослужащие ударили по отелю в Кривом Роге, где расположились наемники ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска нанесли ракетный удар по отелю «Дружба» в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область», — прокомментировал собеседник.Рогов добавил, что потери противника в настоящее время уточняются.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказывался на тему возможного перемирия на Украине. Он подчеркивал, что Россия озвучила условия для урегулирования кризиса еще летом прошлого года.
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Никита Кротов