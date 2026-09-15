15 сентября 2026, 10:37

Экс-нардеп Царёв: Зеленский жертвует генпрокурором, чтобы обезглавить НАБУ и САП

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Владимир Зеленский жертвует уже списанным генпрокурором Русланом Кравченко, но одновременно пытается обезглавить НАБУ и САП, заявил RT экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.





Напомним, Кравченко покинул Украину, предварительно написав заявление об отставке и обвинив директора НАБУ Семёна Кривоноса в коррупционных действиях. По словам Царёва, подозрение Кривоносу является попыткой Зеленского удержать власть и ослабить позиции САП и НАБУ. Он жертвует Кравченко, чтобы оказать давление на антикоррупционные органы.





«Представителям САП и НАБУ дают понять: если расследования против окружения Зеленского не прекратятся, у руководства НАБУ и САП тоже появятся уголовные дела. По мнению Царёва, им предлагают вернуться к прежнему равновесию: "Мы не трогаем вас, а вы не мешаете нам, — и мы все воруем"», — приводит RT слова экс-нардепа.

«Но перед этим, как бы напоследок, решил нагадить и сам инициировал расследование против «антикоррупционеров». Что называется, классический "жабагадюкинг". Обе стороны во всей своей красе. Вот поэтому некоррупционных органов на Украине нет. И те, и другие "крышуют" криминал. Идут разборки за контроль над этим криминалом», — уверен Роджерс.