Бывший депутат Рады объяснил бегство генпрокурора Украины из страны
Экс-нардеп Царёв: Зеленский жертвует генпрокурором, чтобы обезглавить НАБУ и САП
Владимир Зеленский жертвует уже списанным генпрокурором Русланом Кравченко, но одновременно пытается обезглавить НАБУ и САП, заявил RT экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.
Напомним, Кравченко покинул Украину, предварительно написав заявление об отставке и обвинив директора НАБУ Семёна Кривоноса в коррупционных действиях. По словам Царёва, подозрение Кривоносу является попыткой Зеленского удержать власть и ослабить позиции САП и НАБУ. Он жертвует Кравченко, чтобы оказать давление на антикоррупционные органы.
«Представителям САП и НАБУ дают понять: если расследования против окружения Зеленского не прекратятся, у руководства НАБУ и САП тоже появятся уголовные дела. По мнению Царёва, им предлагают вернуться к прежнему равновесию: "Мы не трогаем вас, а вы не мешаете нам, — и мы все воруем"», — приводит RT слова экс-нардепа.
Тем временем публицист Александр Роджерс отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что Кравченко сбежал из-за уголовного дела, инициированного САП и НАБУ против него.
«Но перед этим, как бы напоследок, решил нагадить и сам инициировал расследование против «антикоррупционеров». Что называется, классический "жабагадюкинг". Обе стороны во всей своей красе. Вот поэтому некоррупционных органов на Украине нет. И те, и другие "крышуют" криминал. Идут разборки за контроль над этим криминалом», — уверен Роджерс.
Он пояснил, что идёт борьба за установление контроля над мошенническими проектами и колл-центрами. Ранее этим занимался и Кравченко, и НАБУ. Теперь же орган хочет монополизировать этот рынок и убрать конкурента, заключил эксперт.