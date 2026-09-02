02 сентября 2026, 15:29

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Владимир Зеленский будет проклят своим же народом в историческом контексте. Такое заявление в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.





По ее словам, Зеленский не войдет в историю Украины в положительном свете. Он уже проклят народом, уверена Захарова. Однако она подчеркнула, что с помощью силовых методов власти не дают украинцам об этом открыто говорить.





«В историческом контексте он будет проклят, в этом даже сомнений нет», — выразила уверенность дипломат.