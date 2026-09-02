Захарова уверена, что Зеленский будет проклят в историческом контексте
Владимир Зеленский будет проклят своим же народом в историческом контексте. Такое заявление в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Зеленский не войдет в историю Украины в положительном свете. Он уже проклят народом, уверена Захарова. Однако она подчеркнула, что с помощью силовых методов власти не дают украинцам об этом открыто говорить.
«В историческом контексте он будет проклят, в этом даже сомнений нет», — выразила уверенность дипломат.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что глава киевского режима выдвигает России нереалистичные предложения по прекращению конфликта на Украине, что является лишь имитацией стремления к миру и пиаром.