Политолог Дудчак назвал отъезд генпрокурора Украины политическим шоу Зеленского

14 сентября 2026, 18:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Спешный отъезд с Украины генерального прокурора страны Руслана Кравченко похож на политическое шоу, устроенное Владимиром Зеленским. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Ранее стало известно об отъезде из Украины генерального прокурора страны Руслана Кравченко. Перед этим он написал заявление об отставке и обвинил главу Антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в коррупционных действиях.





«Я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для избежания ответственности в суде», — приводит издание argumenti.ru слова Кравченко.

«Вряд ли Руслан Кравченко покинул Украину самостоятельно, на своем автомобиле, без согласования с Зеленским. Как его через границу пропустили? Теперь Зеленский, якобы, проснулся и затребовал отправить генпрокурора в отставку», — отметил политолог.