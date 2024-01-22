Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на фронте

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Глава республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у ВСУ становится меньше, по этой причин они отыгрываются на гражданском населении. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.
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Екатерина Коршунова