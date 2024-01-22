Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на фронте

Глава республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у ВСУ становится меньше, по этой причин они отыгрываются на гражданском населении. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».