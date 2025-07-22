Бывший глава Пентагона высказался о позиции Путина по Украине

22 июля 2025, 19:14

Бывший глава Пентагона Гейтс: Путин ни разу не дрогнул в вопросе Украины

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин ни разу не дрогнул в вопросе Украине. Об этом заявил экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в интервью Bloomberg.