Бывший глава Пентагона высказался о позиции Путина по Украине
Президент России Владимир Путин ни разу не дрогнул в вопросе Украине. Об этом заявил экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в интервью Bloomberg.
По мнению Гейтса, цели российского лидера оставались неизменными с самого начала украинского конфликта. Бывший глава Пентагона отметил, что Путин настаивает на разоружении Украины, формировании в Киеве правительства, ориентированного на РФ, а также на отказе Украины от вступления в НАТО и Европейский союз.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: