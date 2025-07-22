Военный эксперт назвал признаки подготовки ВСУ к наступлению

22 июля 2025, 18:07

Василий Дандыкин: ВСУ требуют переговоры для передышки перед возможным ударом

Фото: Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал инициативу Украины провести новый раунд переговоров с Россией тактической паузой для восстановления сил и подготовки наступления силами 15 новых бригад.





Капитан первого ранга в интервью «МК» рассказал, что активные удары ВС РФ по тылам противника вынудили Киев искать дипломатическую передышку. Украина предложила встречу в Стамбуле на этой неделе. Делегацию возглавит глава СНБО Рустем Умеров, а также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского.

«Противнику важно восстановить ресурсы. Не исключено, что пауза нужна для наступления по образцу курской авантюры августа 2024 года. Сейчас муссируются слухи о 65-тысячной армии — 15 бригад», — подчеркнул Дандыкин.