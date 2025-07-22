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Военный эксперт назвал признаки подготовки ВСУ к наступлению

Василий Дандыкин: ВСУ требуют переговоры для передышки перед возможным ударом
Фото: Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал инициативу Украины провести новый раунд переговоров с Россией тактической паузой для восстановления сил и подготовки наступления силами 15 новых бригад.



Капитан первого ранга в интервью «МК» рассказал, что активные удары ВС РФ по тылам противника вынудили Киев искать дипломатическую передышку. Украина предложила встречу в Стамбуле на этой неделе. Делегацию возглавит глава СНБО Рустем Умеров, а также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского.

«Противнику важно восстановить ресурсы. Не исключено, что пауза нужна для наступления по образцу курской авантюры августа 2024 года. Сейчас муссируются слухи о 65-тысячной армии — 15 бригад», — подчеркнул Дандыкин.
Он также упомянул, что основная цель Киева — захват даже небольшой территории для демонстрации боеспособности, а реальная группировка для удара будет значительно меньше заявленной.

По словам военного эксперта, встреча Путина и Зеленского исключена из-за терактов и удара по стратегической авиации РФ, организованных Украиной. Кроме того, давать передышку украинской стороне чревато потерями для российской армии.

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