Военный эксперт назвал признаки подготовки ВСУ к наступлению
Василий Дандыкин: ВСУ требуют переговоры для передышки перед возможным ударом
Военный эксперт Василий Дандыкин назвал инициативу Украины провести новый раунд переговоров с Россией тактической паузой для восстановления сил и подготовки наступления силами 15 новых бригад.
Капитан первого ранга в интервью «МК» рассказал, что активные удары ВС РФ по тылам противника вынудили Киев искать дипломатическую передышку. Украина предложила встречу в Стамбуле на этой неделе. Делегацию возглавит глава СНБО Рустем Умеров, а также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского.
«Противнику важно восстановить ресурсы. Не исключено, что пауза нужна для наступления по образцу курской авантюры августа 2024 года. Сейчас муссируются слухи о 65-тысячной армии — 15 бригад», — подчеркнул Дандыкин.Он также упомянул, что основная цель Киева — захват даже небольшой территории для демонстрации боеспособности, а реальная группировка для удара будет значительно меньше заявленной.
По словам военного эксперта, встреча Путина и Зеленского исключена из-за терактов и удара по стратегической авиации РФ, организованных Украиной. Кроме того, давать передышку украинской стороне чревато потерями для российской армии.