В лагере «Литвиново» могут организовать больше мест для отдыха детей бойцов СВО

22 июля 2025, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с детьми участников и ветеранов спецоперации, которые отдыхают в подмосковном лагере «Литвиново». Третий год там проводят лето ребята, близкие которых сейчас на передовой или вернулись из зоны боевых действий.





В этом году лагерь «Литвиново» планирует принять 3,5 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет.

«Мы приехали в наш самый большой лагерь «Ливиново» пообщаться с ребятами, узнать о настроении, планах, о том, что их волнует и интересует. Это уникальное место очень нравится детям. Сейчас идёт уже четвёртая смена, а всего их шесть. Думаем, как в следующем году организовать ещё больше мест для детского отдыха, потому что расписание очень плотное», – отметил глава региона.

«Стараемся всё организовать на уровне – отдых, питание, безопасность. Хочу поблагодарить педагогов, вожатых, воспитателей. Здесь проходят практику студенты педагогических вузов, а в этом году работают наши спасатели – учат ребят завязывать узлы самоспасения, оказывать первую помощь. Всё это важно и очень нравится детям», – рассказал губернатор.

«Дети приехали очень хорошие, способные, талантливые. Ещё ни разу не было такого, чтобы отказались участвовать в каком-то мероприятии», – рассказала вожатая Полина Большакова, которая работает в лагере «Литвиново» седьмой год.

«Руководить регионом – это сложно, большая ответственность, но, безусловно, очень почётно. Награда – доверие жителей, то, как вы меня встречаете, ваши улыбки. Мы стараемся вместе с командой в каждом городе Подмосковья делать так, чтобы люди чувствовали перемены. Это может быть дорога, школа или другие важные вещи. Работа приносит удовольствие, когда нравится то, что ты делаешь», – сказал ребятам губернатор.

«Мы назвали её Жу-Жу. Папа, когда был здесь, не отходил от неё. Сейчас он на передовой, очень ждём его дома Мне в лагере очень нравится. Тут классные развлечения, вкусная еда, разные кружки», – рассказала Соня.

«Здесь классный коллектив, добрые вожатые, много разных концертов, мероприятий, к которым мы все вместе готовимся. Мой папа военный, участвует в спецоперации. У него сложная и ответственная работа, которая не каждому по силам. Я им очень горжусь», – сказал подросток.