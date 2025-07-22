В лагере «Литвиново» могут организовать больше мест для отдыха детей бойцов СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с детьми участников и ветеранов спецоперации, которые отдыхают в подмосковном лагере «Литвиново». Третий год там проводят лето ребята, близкие которых сейчас на передовой или вернулись из зоны боевых действий.
В этом году лагерь «Литвиново» планирует принять 3,5 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет.
«Мы приехали в наш самый большой лагерь «Ливиново» пообщаться с ребятами, узнать о настроении, планах, о том, что их волнует и интересует. Это уникальное место очень нравится детям. Сейчас идёт уже четвёртая смена, а всего их шесть. Думаем, как в следующем году организовать ещё больше мест для детского отдыха, потому что расписание очень плотное», – отметил глава региона.По словам Воробьёва, всего в Подмосковье – около 130 областных и федеральных детских лагерей.
«Стараемся всё организовать на уровне – отдых, питание, безопасность. Хочу поблагодарить педагогов, вожатых, воспитателей. Здесь проходят практику студенты педагогических вузов, а в этом году работают наши спасатели – учат ребят завязывать узлы самоспасения, оказывать первую помощь. Всё это важно и очень нравится детям», – рассказал губернатор.В этом году в лагере подготовлено шесть тематических смен по 14 дней каждая – театральная, патриотическая, краеведческая, спортивная, космическая и творческая. Для детей организованы кружки, военно-патриотические игры, экскурсии, занятия по плаванию, теннису, футболу.
«Дети приехали очень хорошие, способные, талантливые. Ещё ни разу не было такого, чтобы отказались участвовать в каком-то мероприятии», – рассказала вожатая Полина Большакова, которая работает в лагере «Литвиново» седьмой год.Воробьёв ответил на вопросы ребят о своих увлечениях, любимых книгах, выборе профессии. А после обеда от команды губернатора всем раздали мороженое.
«Руководить регионом – это сложно, большая ответственность, но, безусловно, очень почётно. Награда – доверие жителей, то, как вы меня встречаете, ваши улыбки. Мы стараемся вместе с командой в каждом городе Подмосковья делать так, чтобы люди чувствовали перемены. Это может быть дорога, школа или другие важные вещи. Работа приносит удовольствие, когда нравится то, что ты делаешь», – сказал ребятам губернатор.Папа Сони, которая приехала в «Литвиново» из Луховиц, сейчас находится на передовой. Девочка рассказала губернатору, что отец привез ей с оттуда собачку.
«Мы назвали её Жу-Жу. Папа, когда был здесь, не отходил от неё. Сейчас он на передовой, очень ждём его дома Мне в лагере очень нравится. Тут классные развлечения, вкусная еда, разные кружки», – рассказала Соня.15-летний Илья из Кубинки уже в третий раз приехал в «Литвиново».
«Здесь классный коллектив, добрые вожатые, много разных концертов, мероприятий, к которым мы все вместе готовимся. Мой папа военный, участвует в спецоперации. У него сложная и ответственная работа, которая не каждому по силам. Я им очень горжусь», – сказал подросток.Этим летом в лагере «Литвиново» при поддержке МЧС впервые организовали большой палаточный лагерь на 100 мест в смену. Там спасатели обучают ребят оказанию первой помощи, рассказывают, как действовать в чрезвычайных ситуациях.