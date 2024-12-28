Бывший главком ВСУ заявил о необходимости снижения возраста мобилизации

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Украине придётся снизить предельный возраст мобилизации в ВСУ до 18 или 20 лет. Об этом сообщил экс-главком ВСУ Виктор Муженко, слова которого приводит местное издание «Страна.ua».
Он подчеркнул, что стране придётся прийти к снижению мобилизационного возраста. Остаётся только один вопрос, какой будет нижняя планка – 18 или 20 лет.
При этом Муженко заявил, что снижение возраста неизбежно, однако его можно оттянуть на определённый срок, если отправить на участие в боевых действиях сотрудников силовых структур.
Ранее кандидат политических наук, директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что последствия снижения возраста мобилизации на Украине повлекут за собой тяжёлые последствия. Это связано с тем, что под призыв начнут попадать единственные сыновья в семьях.
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При этом Муженко заявил, что снижение возраста неизбежно, однако его можно оттянуть на определённый срок, если отправить на участие в боевых действиях сотрудников силовых структур.
Ранее кандидат политических наук, директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что последствия снижения возраста мобилизации на Украине повлекут за собой тяжёлые последствия. Это связано с тем, что под призыв начнут попадать единственные сыновья в семьях.
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Анастасия Чинкова