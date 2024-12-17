Порошенко жестко высказался о насильственной мобилизации на Украине

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Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию в ВСУ. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью украинскому телеканалу, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Президент должен взять на себя инициативу, включить туда демобилизацию, запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию», — заявил Порошенко.
Он отметил, что насильственная мобилизация не является эффективной, и напомнил про десятки тысяч случаев самовольного оставления военных частей украинскими военными.
По словам Порошенко, нет смысла насильно мобилизовать людей, которые потом бегут из бригад, признав такую идею дискредитированной и неэффективной. В итоге воевать некем, заключил Порошенко.
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