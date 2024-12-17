Порошенко жестко высказался о насильственной мобилизации на Украине

Житель Дзержинска Богдан Ч. рассказал о жестоких действиях украинских военных против мирных жителей и его семьи. ВСУ расстреливали гражданских, словно на полигоне, поджигали имущество и преследовали их даже после побега. То, что было для мирного населения кошмаром, для их мучителей больше напоминало «тир».