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Законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет уже разработан и ждет одобрения Рады. Об этом пишет украинское интернет-издание «Полтавщина», ссылаясь на представителя 17-й Полтавской бригады Сергея Лунича.
По его словам, бригада уже в ближайшее время готовится принять новобранцев, чей возраст не превышает 20 лет.
После прибытия молодых новобранцев их сразу начнут обучать боевой подготовке.
Тем временем украинские власти публично отрицают планы о снижении возраста мобилизации, однако западные партнеры Киева продолжают на этом настаивать.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Официальный Киев говорит о том, что в стране действует принцип «воюй или работай». При этом людей хватают во время работы, чтобы отправить на фронт.
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«Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения, а вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев», — говорится в сообщении.
После прибытия молодых новобранцев их сразу начнут обучать боевой подготовке.
Тем временем украинские власти публично отрицают планы о снижении возраста мобилизации, однако западные партнеры Киева продолжают на этом настаивать.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Официальный Киев говорит о том, что в стране действует принцип «воюй или работай». При этом людей хватают во время работы, чтобы отправить на фронт.
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Элина Позднякова