Бывший губернатор Курской области получил срок по делу о взятках при строительстве укреплений

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет по делу о взятках

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток.





Как пишет РИА Новости, судья также назначила ему штраф в размере 400 млн рублей и конфискацию почти 21 млн рублей. Смирнову запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет. Экс-чиновник признал вину.



Смирнов руководил регионом с мая по декабрь 2024 года, ранее занимая пост первого заместителя губернатора. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года он совместно с коллегой Алексеем Дедовым и при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получал взятки от коммерческих фирм. Вознаграждения предоставлялись за общее покровительство и заключение госконтрактов на ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.



Как сообщала Генпрокуратура, в 2022–2023 годах из федерального бюджета на строительство укреплений в Курской области выделили 19,4 млрд рублей. Чиновники, используя режим повышенной готовности, через аффилированные фирмы заключили 23 контракта на возведение фортификаций. Основным распорядителем средств выступало областное управление капстроительства, генподрядчиком — местная корпорация развития. В конце февраля её экс-главу Владимира Лукина приговорили к девяти годам колонии общего режима. Двое его заместителей и директор компании «КТК Сервис» получили от семи до 8,5 лет заключения со штрафами.



