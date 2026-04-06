«Задача простая»: Рогов раскрыл цель ВСУ в Запорожье

06 апреля 2026, 20:20

Председатель комиссии ОП Рогов: диверсанты ВСУ хотят высадить десант в Запорожье

В Запорожье диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытаются обнаружить незащищенные участки для пролета беспилотников и вертолетов, чтобы высадить десант и остановить наступление российских войск.





Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, на западном участке Запорожского фронта, в районе Степногорска, действуют несколько групп противника.



