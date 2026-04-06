«Задача простая»: Рогов раскрыл цель ВСУ в Запорожье
Председатель комиссии ОП Рогов: диверсанты ВСУ хотят высадить десант в Запорожье
В Запорожье диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытаются обнаружить незащищенные участки для пролета беспилотников и вертолетов, чтобы высадить десант и остановить наступление российских войск.
Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, на западном участке Запорожского фронта, в районе Степногорска, действуют несколько групп противника.
«Цель и задача у них простая — высадить десант, чтобы остановить наступление России», — сказал собеседник.Рогов пояснил, что линия фронта не является сплошной — российские подразделения насчитывают два-пять человек, редко до семи, и между ними могут оставаться пустоты протяженностью в сотни метров. Именно эти разрывы украинские силы намереваются использовать для залета вертолетов и высадки десанта.
