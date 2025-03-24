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Бывший хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач на 26 году жизни. Об этом сообщил новочебоксарский клуб «Сокол» и СШОР №4 в соцсетях. Молодой человек погиб в Курской области.
«Константинов погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области», — сказано в сообщении.
Константинов играл за команду «Сокол-99» в сезонах 2009-2015 гг. в первенстве страны среди юношей Поволжья. С бойцом попрощаются 24 марта в поселке Урмары. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа прошлого года. Киевский режим хотел добиться обмена территорий при помощи вторжения в российский регион.
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