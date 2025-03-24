Пушилин сообщил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра, где продолжаются бои

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Бои в черте города Часов Яр в ДНР продолжаются, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении. По словам Пушилина, бойцы ВС РФ улучшают свои позиции для осуществления замысла командования.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова