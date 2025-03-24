Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Пушилин сообщил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра, где продолжаются бои

Пушилин сообщил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра, где продолжаются бои

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бои в черте города Часов Яр в ДНР продолжаются, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении. По словам Пушилина, бойцы ВС РФ улучшают свои позиции для осуществления замысла командования.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Военный ВС РФ рассказал, как иностранные наемники сдались в плен под Суджей

Зачистка Курской области, срыв ротации ВСУ под Херсоном, наступление в Торецке: последние новости СВО

Боевики ВСУ не могут сбежать в Сумскую область из Курской из-за своих же мин
#операции
#сво
#вс рф
#днр
#всу
#часов яр
ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК
МО РФ: ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК
24 марта 2025, 12:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Киевский режим в ночь на 24 марта атаковал дронами нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Там напомнили, что последний раз украинская сторона пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» 17 февраля. Тогда объект был поврежден и выведен из эксплуатации для проведения ремонта.

В Минобороны также отметили, что 19 марта три беспилотника ВСУ атаковали объект КТК в станице Кавказская Краснодарского края, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

Так, отмечается, что Украина продолжает атаковать энергетические объекты, в том числе международные, находящиеся на территории России, несмотря на публичное согласие Владимира Зеленского на отказ от ударов в рамках 30-дневного перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также:

Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА

ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Сальском районе Ростовской области
#сша
#украина
#бпла
#компании
#чс
#режим
#станции
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный из ВСУ заявил, что жены украинских солдат просят отдать Донбасс России
Солдат ВСУ Мириневский заявил, что надо отдать Донбасс ВС РФ
24 марта 2025, 12:19

Фото: istockphoto/IherPhoto

Жены украинских военнослужащих просят отдать Донбасс России. Такое заявление сделал пленный солдат ВСУ Виталий Мириневский. Данные предоставлены Минобороны РФ.
«…Уже наши же жены, женщины говорят: отдай Донбасс. Зеленский, куда ж не кинься, он разграбил все. Что дали - тоже забрал», — произнес пленник.
Он добавил, что украинские боевики бьют по своим, чтобы те не попали в плен. Причем, если украинский военнослужащий пропадает, это никак не оплачивается, сказал Мириневский. Пленник рассказал, что сотрудники украинского военкомата поймали его при сдаче макулатуры. Затем засунули в машину, отправив в учебный центр, где дали бронежилет.

«…Я прошел пятьдесят метров и упал с ним. Говорю: какой я воин вам? Я вообще водитель», — подчеркнул Мириневский.
Он резюмировал, что в бригаду набирали всех подряд, «лишь бы заполнить дырки».

Читайте также:

Боевики ВСУ не могут сбежать в Сумскую область из Курской из-за своих же мин

ВСУ взорвали два моста в Белгородской области

Зачистка Курской области, срыв ротации ВСУ под Херсоном, наступление в Торецке: последние новости СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#донбасс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ не могут сбежать в Сумскую область из Курской из-за своих же мин
ТАСС: Боевики ВСУ у Гоголевки лишились шанса на бегство в Сумскую область
24 марта 2025, 11:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подразделения украинских боевиков, находящиеся в Гоголевке Курской области, не могут сбежать в Сумскую область из-за своих же мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее Гоголевки, пытаясь сдержать наступление РФ. Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ.

С 8 по 14 марта, согласно данным Минобороны РФ, в Курской области были освобождены 30 населённых пунктов, включая Суджу.

Читайте также:

Зачистка Курской области, срыв ротации ВСУ под Херсоном, наступление в Торецке: последние новости СВО

Военный ВС РФ рассказал, как иностранные наемники сдались в плен под Суджей

«Авантюра закономерно закончилась»: на Украине раскрыли положение ВСУ в Курской области
#минобороны рф
#участок
#новости
#всу
#вс рф
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России появится сайт со списком русофобов
24 марта 2025, 11:44

Фото: istockphoto/macky_ch

Сайт «Русофобы», где будут публиковаться списки организаций, движений и лиц, действующих, по мнению авторов проекта, в ущерб Российской Федерации, появится в стране. Как пишет «Газета.Ru, сайт создается активистами, среди которых ветераны спецоперации, а также патриоты.
«На сайте «Русофобы» будут публиковаться сведения о тех, кто своими действиями пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ, внести раскол в российское общество, нанести урон России на международной арене», — сказано в публикации.
Авторы добавили, что граждане РФ должны «знать в лицо» недоброжелателей страны. Представители платформы подчеркнули, что в списке окажутся «все, кто работает против России, никто не скроется».

Читайте также:

ВСУ взорвали два моста в Белгородской области

Зачистка Курской области, срыв ротации ВСУ под Херсоном, наступление в Торецке: последние новости СВО

Военный ВС РФ рассказал, как иностранные наемники сдались в плен под Суджей
#мир
#россия
#сайт
#сво
#активисты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ взорвали два моста в Белгородской области
24 марта 2025, 11:15

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Украинские боевики уничтожили два моста в районах сёл Графовка и Надежевка Белгородской области. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, ВСУ уже на протяжении недели пытается максимально затруднить логистику для российских сил. Предварительно, украинская сторона разрушила мосты ударами из РСЗО HIMARS.

На сегодняшний день самые активные боевые действия идут в районе Демидовки, однако боевиков ВСУ в самом населенном пункте нет. Бои идут на окраинах, обстановка сложная, но Демидовка остается под контролем российских бойцов.

Противник потерял там порядка 300-500 человек, но продолжает накапливать резервы. Однако пока украинцы не смогли занять ни одного населённого пункта Белгородской области. ВС РФ продолжают держать оборону.

Читайте также:

Зачистка Курской области, срыв ротации ВСУ под Херсоном, наступление в Торецке: последние новости СВО

Военный ВС РФ рассказал, как иностранные наемники сдались в плен под Суджей

В освобожденной Судже обнаружили мины, созданные ВСУ на 3D-принтерах
#человек
#новости
#всу
#вс рф
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате