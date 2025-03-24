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«Скорее всего, нас перебьют русские»: опубликовано предсмертное видео боевика ВСУ

Боевик ВСУ записал предсмертное видео из окружения в Курской области
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный блогер Чингиз Дамбиев опубликовал видео украинского боевика, которое он записал из окружения в районе села Гуево Курской области.
«Нам обещали, что все будет хорошо: мы захватим русские земли, удержим их, а потом мы обменяем на наши территории. А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение. Скорее всего, нас перебьют русские», — рассказал в своем видеообращении украинец.

Он отметил, что украинские боевики, попавшие в окружение в районе Гуева, растеряны. Командование не дает приказ на отступление и не предоставляет план дальнейших действий.

По словам оккупанта, это его последнее видео и попрощался с родителями. О его дальнейшей судьбе информации нет.

«Поверил обещаниям Зеленского и пожалел об этом перед своей смертью», — прокомментировал Чингиз Дамбиев.

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Пушилин сообщил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра, где продолжаются бои
24 марта 2025, 14:24

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бои в черте города Часов Яр в ДНР продолжаются, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении. По словам Пушилина, бойцы ВС РФ улучшают свои позиции для осуществления замысла командования.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК
МО РФ: ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК
24 марта 2025, 12:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Киевский режим в ночь на 24 марта атаковал дронами нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Там напомнили, что последний раз украинская сторона пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» 17 февраля. Тогда объект был поврежден и выведен из эксплуатации для проведения ремонта.

В Минобороны также отметили, что 19 марта три беспилотника ВСУ атаковали объект КТК в станице Кавказская Краснодарского края, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

Так, отмечается, что Украина продолжает атаковать энергетические объекты, в том числе международные, находящиеся на территории России, несмотря на публичное согласие Владимира Зеленского на отказ от ударов в рамках 30-дневного перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

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Пленный из ВСУ заявил, что жены украинских солдат просят отдать Донбасс России
Солдат ВСУ Мириневский заявил, что надо отдать Донбасс ВС РФ
24 марта 2025, 12:19

Фото: istockphoto/IherPhoto

Жены украинских военнослужащих просят отдать Донбасс России. Такое заявление сделал пленный солдат ВСУ Виталий Мириневский. Данные предоставлены Минобороны РФ.
«…Уже наши же жены, женщины говорят: отдай Донбасс. Зеленский, куда ж не кинься, он разграбил все. Что дали - тоже забрал», — произнес пленник.
Он добавил, что украинские боевики бьют по своим, чтобы те не попали в плен. Причем, если украинский военнослужащий пропадает, это никак не оплачивается, сказал Мириневский. Пленник рассказал, что сотрудники украинского военкомата поймали его при сдаче макулатуры. Затем засунули в машину, отправив в учебный центр, где дали бронежилет.

«…Я прошел пятьдесят метров и упал с ним. Говорю: какой я воин вам? Я вообще водитель», — подчеркнул Мириневский.
Он резюмировал, что в бригаду набирали всех подряд, «лишь бы заполнить дырки».

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#донбасс
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Боевики ВСУ не могут сбежать в Сумскую область из Курской из-за своих же мин
ТАСС: Боевики ВСУ у Гоголевки лишились шанса на бегство в Сумскую область
24 марта 2025, 11:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подразделения украинских боевиков, находящиеся в Гоголевке Курской области, не могут сбежать в Сумскую область из-за своих же мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее Гоголевки, пытаясь сдержать наступление РФ. Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ.

С 8 по 14 марта, согласно данным Минобороны РФ, в Курской области были освобождены 30 населённых пунктов, включая Суджу.

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В России появится сайт со списком русофобов
24 марта 2025, 11:44

Фото: istockphoto/macky_ch

Сайт «Русофобы», где будут публиковаться списки организаций, движений и лиц, действующих, по мнению авторов проекта, в ущерб Российской Федерации, появится в стране. Как пишет «Газета.Ru, сайт создается активистами, среди которых ветераны спецоперации, а также патриоты.
«На сайте «Русофобы» будут публиковаться сведения о тех, кто своими действиями пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ, внести раскол в российское общество, нанести урон России на международной арене», — сказано в публикации.
Авторы добавили, что граждане РФ должны «знать в лицо» недоброжелателей страны. Представители платформы подчеркнули, что в списке окажутся «все, кто работает против России, никто не скроется».

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#мир
#россия
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#сво
#активисты
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