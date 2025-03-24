«Скорее всего, нас перебьют русские»: опубликовано предсмертное видео боевика ВСУ

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Военный блогер Чингиз Дамбиев опубликовал видео украинского боевика, которое он записал из окружения в районе села Гуево Курской области.
«Нам обещали, что все будет хорошо: мы захватим русские земли, удержим их, а потом мы обменяем на наши территории. А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение. Скорее всего, нас перебьют русские», — рассказал в своем видеообращении украинец.
Он отметил, что украинские боевики, попавшие в окружение в районе Гуева, растеряны. Командование не дает приказ на отступление и не предоставляет план дальнейших действий.
По словам оккупанта, это его последнее видео и попрощался с родителями. О его дальнейшей судьбе информации нет.
«Поверил обещаниям Зеленского и пожалел об этом перед своей смертью», — прокомментировал Чингиз Дамбиев.
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Элина Позднякова