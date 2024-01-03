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Украинские власти и средства массовой информации не предприняли никаких шагов, чтобы мобилизация в стране прошла спокойно, без актов насилия. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Не обошёл вниманием Тука и власти страны. По его мнению, информационной политике Киев не уделил должного внимания в самом начале конфликта, что и породило эффект нарастания проблем с мобилизацией в режиме «снежного кома». Как сказал экс-чиновник, украинцы слишком быстро «расслабили булки», поверив заявлениям Зеленского и его команды о скорой победе. Понятно, что такая пропаганда пошла только во вред, заключил бывший замминистра.
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Александр Бойцов