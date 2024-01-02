Украинец отбился от военкомов при помощи газового баллончика - видео

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Мобилизация на Украине приобретает всё более широкие масштабы, что неудивительно, учитывая катастрофические потери. Однако некоторым жителям страны удаётся не покориться силовым методам, которые используют военкомы для привлечения новобранцев на военную службу.
Сумел избежать отправки на фронт герой публикации телеканала Readovka, который снимал на видео попытки троих бравых сотрудников одного из территориальных центров комплектации, которые, по сути, взяли на себя функции военкоматов. Мужчина, судя по голосу, довольно молодой, сразу предупредил дюжих парней в камуфляже, чтобы они не смели к нему приближаться, назвав их идиотами.
Это был один из немногих печатных комментариев. Видимо, отнюдь не трусливый автор видео предлагал каждому из троицы военкомов поговорить с ним один на один, но те предпочитали действовать в стае и постарались окружить несговорчивого соотечественника. Тогда тот предупредил, что у него есть перцовый баллончик, который он не замедлит пустить в ход. Махнув рукой на несостоявшегося кандидата «на мясо», «могилизаторы» сели в микроавтобус и уехали.
Читайте также:
СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ
Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области
Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку из-за мобилизации
«Военные хотят, чтобы вместо них гражданские воевали!» — возмущался украинец.
Читайте также:
СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ
Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области
Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку из-за мобилизации
Александр Бойцов