Артем Кабанов, пленный солдат из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал о шокирующих практиках среди украинских военных медиков, которые, по его словам, предлагают солдатам амфетамин.
Он утверждает, что наркотик сначала раздают бесплатно, а затем военнослужащие начинают зависеть от него и покупают за деньги.
Он отметил, что медики подсказывают солдатам использовать амфетамин для поддержания бодрости на фронте.По его словам, зависимость от наркотиков возникает быстро, и многие военнослужащие оказываются втянутыми в этот круговорот. Кабанов подчеркнул, что данная практика осуществляется с tacit approval (молчаливым одобрением) командования.Это заявление поднимает серьезные вопросы о здоровье и безопасности украинских военнослужащих, а также о моральной стороне таких действий со стороны медиков.
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«У нас военнослужащие употребляли амфетамин, который заказывали через "Новую Почту", и получали этот амфетамин. Процентов 30% (в рядах военных ВСУ – ред.) - 100% (употребляли наркотик – ред.)», – поделился Кабанов с журналистами.
Он отметил, что медики подсказывают солдатам использовать амфетамин для поддержания бодрости на фронте.По его словам, зависимость от наркотиков возникает быстро, и многие военнослужащие оказываются втянутыми в этот круговорот. Кабанов подчеркнул, что данная практика осуществляется с tacit approval (молчаливым одобрением) командования.Это заявление поднимает серьезные вопросы о здоровье и безопасности украинских военнослужащих, а также о моральной стороне таких действий со стороны медиков.
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Елена Перлова