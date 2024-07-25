Пленный: батальон ВСУ был уничтожен из-за командиров «под веществами»

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Военнослужащий ВСУ Эдуард Савеленко, попавший в плен, рассказал, что их батальон был уничтожен из-за решений, принятых нетрезвыми командирами. Об этом сообщает ТАСС.
«Когда нас привезли в Часов Яр, мы поняли, что в армии широко распространены наркотики. И сами командиры находились под их воздействием», — рассказал военнопленный.
Савеленко служил в 40-м отдельном стрелковом батальоне и отметил, что командиры ВСУ управляли солдатами в состоянии наркотического опьянения.
Ранее другой пленный военнослужащий, Дмитрий Ромаев, сообщил, что командование обещало солдатам поход на Белгород сразу после взятия Волчанска. Он утверждал, что командиры говорили о разрешении солдатам грабить, насиловать и заниматься беспредельными действиями.
Ещё один пленный ВСУ, Сергей Кожемяко, заявлял, что украинское командование скрывает от военных информацию о том, что их отправят на штурм.
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