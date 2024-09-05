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Бывший майор восьмого парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом замглавы Харьковской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк сообщил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что сейчас этот военный состоит в «Иностранном легионе», состоящем из наёмников. Также он причастен к совершению различного рода военных преступлений на территории Харьковской области.
Лисняк уточнил, что полк, в котором служил Корте, должен был совершать диверсионные операции в российском тылу. В связи с этим, абсолютно неудивительно, что в такой операции принимал участие человек, ранее совершавший подобные преступления, заявил чиновник.
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Анастасия Чинкова