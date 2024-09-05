Стало известно о переброске ВСУ 500 наемников в Курскую область перед вторжением

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Перед вторжением в Курскую область командование ВСУ перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников под Курск. Об этом в рамках брифинга сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности», — сказал Лесняк.
Он также отметил, что наемники были распределены по различным подразделениям ВСУ, чтобы в случае провала курской операции иностранцы не попадали в российский плен целыми группами.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. По его словам, на Украине наблюдается растущее количество военных наемников, что свидетельствует о том, что украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.
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Элина Позднякова