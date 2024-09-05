Стало известно о переброске ВСУ 500 наемников в Курскую область перед вторжением

Перед вторжением в Курскую область командование ВСУ перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников под Курск. Об этом в рамках брифинга сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.