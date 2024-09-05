ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Харьковской области

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Украинские войска возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области, чтобы свободно мародёрствовать до прихода российских военных. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в случае отказа от принудительной эвакуации власти Украины будут отключать этих абонентов от коммунальных услуг, в частности, подачи газа, воды и электричества, а также откажут в предоставлении гуманитарной помощи.
Также в ближайшее время прекратится автобусное сообщение между Купянском и Харьковом.
Целью такой эвакуации граждан Лисняк назвал намерение убрать из региона лишних свидетелей планируемых ими преступлений, в частности, мародёрства и разграбления оставшихся предприятий до прихода ВС РФ.
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Также в ближайшее время прекратится автобусное сообщение между Купянском и Харьковом.
Целью такой эвакуации граждан Лисняк назвал намерение убрать из региона лишних свидетелей планируемых ими преступлений, в частности, мародёрства и разграбления оставшихся предприятий до прихода ВС РФ.
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Анастасия Чинкова