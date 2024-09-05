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ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Харьковской области

Лисняк: ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района
05 сентября 2024, 18:40
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области, чтобы свободно мародёрствовать до прихода российских военных. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в случае отказа от принудительной эвакуации власти Украины будут отключать этих абонентов от коммунальных услуг, в частности, подачи газа, воды и электричества, а также откажут в предоставлении гуманитарной помощи.

Также в ближайшее время прекратится автобусное сообщение между Купянском и Харьковом.



Целью такой эвакуации граждан Лисняк назвал намерение убрать из региона лишних свидетелей планируемых ими преступлений, в частности, мародёрства и разграбления оставшихся предприятий до прихода ВС РФ.

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#вс рф
В Киеве прогремел взрыв
В Дарницком районе Киева прогремел взрыв
05 сентября 2024, 18:53

Фото: iStock/Olena Lialina

В Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщило в своём Telegram-канале.
На онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины отмечено, что в Киевской области не звучит сигнал воздушной тревоги. При этом тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.

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#киев
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#обстрел
#взрыв
#сво
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«Люблю, скорблю»: жена обвинила участника СВО в измене и отправила ему траурный венок
Жена обвинила участника СВО из ХМАО в измене и отправила ему траурный венок
05 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

Жительница ХМАО обвинила мужа, который сейчас находится в зоне спецоперации, в измене и отправила ему венок с траурной лентой. Об этом сообщает URA.RU.
Российский боец записал видео с распаковкой посылки от жены. Впоследствии этот ролик он направил и в полицию в качестве доказательств. На кадрах видно, как мужчина достает венок с черной лентой.

«Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь», — гласила надпись на траурной ленте.

Также внутри была консервная банка, на которой женщина также написала: «Как был нищим, так и останешься».

Мужчина рассказал, что его жена работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. Полиция сейчас проводит проверку по данному факту.

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В Германии ожидают скорого падения обороны ВСУ в Покровске
Катер: на фронте возникнет новая ситуация после взятия ВС РФ Красноармейска
05 сентября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) ВС РФ кардинально изменит ситуацию на всей линии боевого столкновения. Так считает немецкий генерал Роланд Катер, его слова передает телеканал Welt.
«Они (ВС РФ – ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил Катер.

Он также отметил, что украинское руководство значительно ослабило оборону ВСУ на покровском направлении, отправив часть военных в Курскую область, добавив, что российская сторона подобной ошибки не совершила.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что войска ВС РФ движутся в направлении Красноармейска со скоростью, которая шокирует многих на Западе. По его словам, наступление в ближайшие дни может ускориться еще больше.

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#всу
#вс рф
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ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения ВС РФ
Замглавы ВГА Лисняк: ВСУ поджигают поля и леса под Харьковом
05 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Gilitukha

Украинские войска поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения российских войск. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что специалисты регулярно фиксируют, как бойцы ВСУ производят поджоги лесов и сельскохозяйственных полей для затруднения ВС РФ.

По словам Лисняка, лесные пожары представляют серьёзную угрозу для близлежащих населённых пунктов, в которых по-прежнему проживают мирные граждане.

Украина подвергает опасности жизни мирных жителей, используя для этого тактику выжженной земли, защищённой Женевской конвенцией, заключил Лисняк.

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#всу
#харьковская область
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#лесные пожары
#возгорание
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Стало известно о переброске ВСУ 500 наемников в Курскую область перед вторжением
Лесняк: ВСУ перебросили более 500 наемников в курское приграничье
05 сентября 2024, 17:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Перед вторжением в Курскую область командование ВСУ перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников под Курск. Об этом в рамках брифинга сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности», — сказал Лесняк.

Он также отметил, что наемники были распределены по различным подразделениям ВСУ, чтобы в случае провала курской операции иностранцы не попадали в российский плен целыми группами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. По его словам, на Украине наблюдается растущее количество военных наемников, что свидетельствует о том, что украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.

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#наемники
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Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки
05 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы российской армии прорвали оборону ВСУ в районе села Клещеевка в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Наши штурмовики совершили невозможное — прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на данном участке фронта украинская армия понесла большие потери за последнее время.

Ранее о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке сообщал военный аналитик Юрий Подоляка. По его словам, командование ВСУ пропустило там мощную российскую атаку. Таким образом, армия России отбросила части ВСУ на большом участке за линию канала «Северский Донец-Донбасс», за которым противник пытается закрепиться.

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Стало известно, что Украина вступает в сложный период, особенно во время зимы
Депутат Рады Мережко: Украина вступает в сложный период, особенно во время зимы
05 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/reflection_art

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отметил, что Украина вступает в крайне сложный период, особенно трудной будет предстоящая зима. Его слова приводит газета Financial Times, пишет РИА Новости.
«Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы», — сказал он.

Глава комитета Верховной Рады пояснил, что именно для решения будущих проблем и нужны кадровые перестановки в кабмине.

Ранее в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис высказал предположение, что Владимир Зеленский осуществил значительные кадровые изменения в правительстве, чтобы сохранить контроль над ситуацией на Украине.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории страны.

Помимо этого, сообщалось, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы.

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Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области

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#зима
#министр
#владимир зеленский
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Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области
Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут ощутимых успехов в Курской области
05 сентября 2024, 15:36

Фото: istock/olegda88

Британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что Вооружённые силы Украины смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Ощутимые военные успехи все еще не проявились, если они вообще когда-то произойдут», — пишет газета.

Отмечается, что с военной точки зрения вылазку Вооруженных сил Украины в Курской области нельзя назвать успешной. Киев не смог этим действием переломить ход СВО.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли более 10100 украинских военнослужащих в Курской области. Кроме того, бойцы ВС России уничтожили много военной техники противника. В том числе — 74 артиллерийских орудия, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы.

До этого президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона.

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#киев
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Выбор патриота: как Россия поддерживает бойцов СВО
05 сентября 2024, 15:13

Фото: istock/olegda88

Все больше россиян подписывают контракт с Минобороны РФ и отправляются в зону спецоперации для защиты своей родины от внешней угрозы, при этом труд военнослужащих достойно оплачивается.
При подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащему сразу выплачиваются единовременные государственная и региональная выплаты, которые составляют не менее 800 тысяч рублей. Кроме того, при выполнении боевых задач спецоперации бойцы получают не менее 210 тысяч рублей ежемесячно. Также существуют дополнительные стимулирующие выплаты, которые могут достигать одного миллиона рублей в год. При этом за получение госнаград также выплачиваются отдельные деньги.

Пока военнослужащие находятся в зоне спецоперации и выполняют свой долг перед Отечеством, государство заботится об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются местами в детских садах, бесплатным питанием в школах и отдыхом в санаториях и посещением различных кружков и секций.

Взрослые дети военных имеют возможность попасть в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом для семьи военнослужащих существует компенсация коммунальных расходов, а также льготная военная ипотека. Таким образом, семьи бойцов СВО могут приобрести достойное жилье с использованием госсредств.

Более подробную информацию о всех выплатах и льготах для участников СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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