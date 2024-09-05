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В России предложили выбрать новый День победы в честь окончания СВО

Военкор Котенок призвал выбрать новый День победы в ответ на слова Алаудинова
05 сентября 2024, 19:41
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

России пора выбирать День победы в честь окончания СВО, заявил военкор Юрий Котенок, отвечая на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО.


Своим заявлением Алаудинов «успокоил» народ, написал Котенок в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о конфликте между Алаудиновым и военкором Маратом Хайруллиным. Первые назвал журналиста «великим сказочником» из-за содержания снятого им репортажа. А Хайруллин, в свою очередь, заявил, что Алаудинову придётся извиняться за эти слова.

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#сво
#россия
#апти алаудинов
Бывший майор ВДВ Франции участвовал в планировании вторжения в Курскую область
05 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший майор восьмого парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом замглавы Харьковской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк сообщил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что сейчас этот военный состоит в «Иностранном легионе», состоящем из наёмников. Также он причастен к совершению различного рода военных преступлений на территории Харьковской области.

Лисняк уточнил, что полк, в котором служил Корте, должен был совершать диверсионные операции в российском тылу. В связи с этим, абсолютно неудивительно, что в такой операции принимал участие человек, ранее совершавший подобные преступления, заявил чиновник.

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#франция
#наемники
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Мужчина погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
05 сентября 2024, 18:55

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Украинская сторона вновь атаковала Шебекино в Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, у нас ещё одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в два частных дома попали снаряды, после чего произошли пожары. Кроме того, возгорания произошли в двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Сейчас пожарные тушат возникшие пожары.

При этом при вражеской атаке в десяти частных домах выбило окна, повреждена крыша и заборы. Остальные последствия украинского обстрела еще уточняются.

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#всу
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В Киеве прогремел взрыв
В Дарницком районе Киева прогремел взрыв
05 сентября 2024, 18:53

Фото: iStock/Olena Lialina

В Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщило в своём Telegram-канале.
На онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины отмечено, что в Киевской области не звучит сигнал воздушной тревоги. При этом тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.

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#сво
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«Люблю, скорблю»: жена обвинила участника СВО в измене и отправила ему траурный венок
Жена обвинила участника СВО из ХМАО в измене и отправила ему траурный венок
05 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

Жительница ХМАО обвинила мужа, который сейчас находится в зоне спецоперации, в измене и отправила ему венок с траурной лентой. Об этом сообщает URA.RU.
Российский боец записал видео с распаковкой посылки от жены. Впоследствии этот ролик он направил и в полицию в качестве доказательств. На кадрах видно, как мужчина достает венок с черной лентой.

«Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь», — гласила надпись на траурной ленте.

Также внутри была консервная банка, на которой женщина также написала: «Как был нищим, так и останешься».

Мужчина рассказал, что его жена работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. Полиция сейчас проводит проверку по данному факту.

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ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Харьковской области
Лисняк: ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района
05 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области, чтобы свободно мародёрствовать до прихода российских военных. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в случае отказа от принудительной эвакуации власти Украины будут отключать этих абонентов от коммунальных услуг, в частности, подачи газа, воды и электричества, а также откажут в предоставлении гуманитарной помощи.

Также в ближайшее время прекратится автобусное сообщение между Купянском и Харьковом.

Целью такой эвакуации граждан Лисняк назвал намерение убрать из региона лишних свидетелей планируемых ими преступлений, в частности, мародёрства и разграбления оставшихся предприятий до прихода ВС РФ.

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#харьковская область
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#вс рф
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В Германии ожидают скорого падения обороны ВСУ в Покровске
Катер: на фронте возникнет новая ситуация после взятия ВС РФ Красноармейска
05 сентября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) ВС РФ кардинально изменит ситуацию на всей линии боевого столкновения. Так считает немецкий генерал Роланд Катер, его слова передает телеканал Welt.
«Они (ВС РФ – ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил Катер.

Он также отметил, что украинское руководство значительно ослабило оборону ВСУ на покровском направлении, отправив часть военных в Курскую область, добавив, что российская сторона подобной ошибки не совершила.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что войска ВС РФ движутся в направлении Красноармейска со скоростью, которая шокирует многих на Западе. По его словам, наступление в ближайшие дни может ускориться еще больше.

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#всу
#вс рф
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ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения ВС РФ
Замглавы ВГА Лисняк: ВСУ поджигают поля и леса под Харьковом
05 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Gilitukha

Украинские войска поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения российских войск. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что специалисты регулярно фиксируют, как бойцы ВСУ производят поджоги лесов и сельскохозяйственных полей для затруднения ВС РФ.

По словам Лисняка, лесные пожары представляют серьёзную угрозу для близлежащих населённых пунктов, в которых по-прежнему проживают мирные граждане.

Украина подвергает опасности жизни мирных жителей, используя для этого тактику выжженной земли, защищённой Женевской конвенцией, заключил Лисняк.

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#возгорание
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Стало известно о переброске ВСУ 500 наемников в Курскую область перед вторжением
Лесняк: ВСУ перебросили более 500 наемников в курское приграничье
05 сентября 2024, 17:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Перед вторжением в Курскую область командование ВСУ перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников под Курск. Об этом в рамках брифинга сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности», — сказал Лесняк.

Он также отметил, что наемники были распределены по различным подразделениям ВСУ, чтобы в случае провала курской операции иностранцы не попадали в российский плен целыми группами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. По его словам, на Украине наблюдается растущее количество военных наемников, что свидетельствует о том, что украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.

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Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки
05 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы российской армии прорвали оборону ВСУ в районе села Клещеевка в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Наши штурмовики совершили невозможное — прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на данном участке фронта украинская армия понесла большие потери за последнее время.

Ранее о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке сообщал военный аналитик Юрий Подоляка. По его словам, командование ВСУ пропустило там мощную российскую атаку. Таким образом, армия России отбросила части ВСУ на большом участке за линию канала «Северский Донец-Донбасс», за которым противник пытается закрепиться.

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