В России предложили выбрать новый День победы в честь окончания СВО

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России пора выбирать День победы в честь окончания СВО, заявил военкор Юрий Котенок, отвечая на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО.
Своим заявлением Алаудинов «успокоил» народ, написал Котенок в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось о конфликте между Алаудиновым и военкором Маратом Хайруллиным. Первые назвал журналиста «великим сказочником» из-за содержания снятого им репортажа. А Хайруллин, в свою очередь, заявил, что Алаудинову придётся извиняться за эти слова.
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Анастасия Чинкова