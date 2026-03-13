Бывший начальник челябинской полиции Меньшенин служит на СВО
Бывший начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин, уволенный осенью прошлого года, около недели назад отправился в зону СВО добровольцем.
Как сообщил источник URA.RU, экс-полицейский будет служить оператором БПЛА в подразделении БАРС «Каскад» и числиться в звании рядового. С этим подразделением связывают депутата Госдумы Олега Колесникова, который также участвует в СВО как доброволец. В «Каскаде», по словам источника, служат ветераны, депутаты разных уровней и молодежь.
Меньшенина освободили от должности 22 декабря 2025 года по итогам служебной проверки. Приказ подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Поводом для отставки стали коррупционные скандалы в челябинской ГАИ.
В мае 2025 года по делу о взятках задержали экс-начальника городской Госавтоинспекции Александра Гайде, а в октябре 2025-го под следствие по обвинениям во взяточничестве и превышении полномочий попал бывший замначальника отдела Олег Жиляев. Тогда же Меньшенина отстранили от работы и начали проверку, завершившуюся увольнением. Пост руководителя УМВД Челябинска он занимал с 2022 года.
Под увольнение попала и супруга экс-руководителя — Ирина Меньшенина. Она служила майором полиции и возглавляла финансово-экономический отдел в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области. Официально ее уволили из-за отсутствия на рабочем месте часть дня 28 марта и в течение 28-29 апреля 2025 года, несмотря на то что зарплату за эти дни начислили полностью.
Ирина Меньшенина пыталась восстановиться. Центральный районный суд 11 марта 2026 года отказал в удовлетворении иска. Она заявила о намерении обжаловать решение вплоть до Верховного суда.
