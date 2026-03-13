Почти 180 БПЛА пытались атаковать Россию этой ночью

13 марта 2026, 07:49

Российская ПВО сбила 176 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 176 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 12 на 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.