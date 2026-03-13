Почти 180 БПЛА пытались атаковать Россию этой ночью
Силы ПВО сбили 176 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 12 на 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным военного ведомства, массированная атака была отражена в период с 23:00 четверга до 07:00 пятницы. Подавляющее число БПЛА — 80 — перехватили над Крымом. Еще 29 дронов подавили над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над Азовским морем, семь — над Ростовской областью, пять — над Курской, три — над Ставропольским краем, по два — над Брянской областью и Черным морем, по одному — над Астраханской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями, а также над Татарстаном.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: