Одна страна вызвалась принять новый раунд переговоров по Украине
Фидан: Турция готова принять новый раунд переговоров по Украине
Турция готова вновь предоставить свою территорию для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.
Дипломат подчеркнул, что переговорный процесс необходимо продолжить. По его словам, которые приводит ТАСС, на предыдущих раундах удалось достигнуть значительные результаты и приблизиться к финализации мирного процесса.
«Наша страна будет продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира путем переговоров. Мы готовы принять у себя следующий раунд переговоров», — сказал Фидан.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти продолжают последовательно действовать так, чтобы мешать продвижению мирного процесса по Украине.