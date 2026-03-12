Одна страна вызвалась принять новый раунд переговоров по Украине

12 марта 2026, 16:11

Фидан: Турция готова принять новый раунд переговоров по Украине

Фото: iStock/FabrikaCr

Турция готова вновь предоставить свою территорию для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.





Дипломат подчеркнул, что переговорный процесс необходимо продолжить. По его словам, которые приводит ТАСС, на предыдущих раундах удалось достигнуть значительные результаты и приблизиться к финализации мирного процесса.

«Наша страна будет продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира путем переговоров. Мы готовы принять у себя следующий раунд переговоров», — сказал Фидан.