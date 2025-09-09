Бывший наемник рассказал о военных преступлениях «Избранной роты» ВСУ
Наемник ВСУ Рид: «Избранная рота» ВСУ расстреливала российских военнопленных
Бывший боец «Избранной роты» (Chosen Company) Вооруженных сил Украины, американец Бенджамин Рид, сообщил о расстреле российских военнопленных, который произошел в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, инцидент был инициирован военным с позывным Зевс, который выстроил пленных в шеренгу и казнил их. Рид отметил, что после этого он попытался выяснить причины произошедшего у вербовщика с позывным Донат. Однако в ответ услышал, что такие действия оправдываются тем, что военнопленные расстреливаются, если они «не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией».
«Это было мое первое осознание того множества военных преступлений, совершенных Chosen Company под командованием Райана О"Лири», — заявил Рид.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.