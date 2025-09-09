09 сентября 2025, 09:07

Наемник ВСУ Рид: «Избранная рота» ВСУ расстреливала российских военнопленных

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший боец «Избранной роты» (Chosen Company) Вооруженных сил Украины, американец Бенджамин Рид, сообщил о расстреле российских военнопленных, который произошел в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.





По его словам, инцидент был инициирован военным с позывным Зевс, который выстроил пленных в шеренгу и казнил их. Рид отметил, что после этого он попытался выяснить причины произошедшего у вербовщика с позывным Донат. Однако в ответ услышал, что такие действия оправдываются тем, что военнопленные расстреливаются, если они «не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией».





«Это было мое первое осознание того множества военных преступлений, совершенных Chosen Company под командованием Райана О"Лири», — заявил Рид.