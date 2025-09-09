ПВО России успешно перехватила 31 украинский беспилотник за ночь

09 сентября 2025, 07:34

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 8 на 9 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России зафиксировали и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.