ПВО России успешно перехватила 31 украинский беспилотник за ночь
В ночь с 8 на 9 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России зафиксировали и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.
Наибольшее количество беспилотников было сбито над акваторией Черного моря — 15 аппаратов. Кроме того, над территорией Белгородской области было уничтожено 7 БПЛА, 3 — над Курской областью, 2 — над Республикой Крым и Краснодарским краем, а также по одному беспилотнику над Тамбовской и Воронежской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: