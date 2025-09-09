ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений

09 сентября 2025, 07:16

Мирошник: ВСУ активизировали обстрелы школ и детсадов после начала учебного года

Фото: iStock/hxdbzxy

С началом нового учебного года Вооруженные силы Украины усилили атаки на учебные заведения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.