ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений
С началом нового учебного года Вооруженные силы Украины усилили атаки на учебные заведения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В частности, 6 сентября был зафиксирован удар украинского дрона по школе в Калининском районе Донецка. В результате постоянных обстрелов многие дети в прифронтовых зонах были вынуждены перейти на очно-заочную форму обучения.
Кроме того, Мирошник отметил значительный рост числа обстрелов в Брянской области. Если в августе в среднем регистрировалось около 20 случаев обстрелов в день, то к началу сентября это число практически удвоилось, достигнув 37 случаев.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: