Бывший нардеп призвал к проведению референдума в Одессе

Бывший нардеп Олейник: Жители Одессы должны выйти и поддержать Труханова
Фото: istockphoto/Multipedia

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что одесситы могут поддержать отстранённого мэра Геннадия Труханова и вывести его «на сопротивление беззакониям киевского режима». Об этом пишет «Газета.Ru».



По его словам, опираясь на собственный опыт восьмилетнего нахождения на посту мэра в Черкассах и конфронтации с президентом Кучмой, он уверен: население будет защищать избранного градоначальника и не позволит столице снять его с должности.

Олейник предложил активнее работать с избирателями — выходить на рынки и во дворы, объяснять ситуацию и призывать людей приходить к горсовету, чтобы обозначить свою позицию. Он напомнил, что одесситы уже не раз выступали в защиту местного самоуправления и выразил убеждение, что в таком случае возможен и референдум.

Экс‑депутат также охарактеризовал происходящее как «полное беззаконие», связав снятие мэра с указаниями Запада, и заявил, что на Украине формируется «четвёртый фашистский рейх» — это его оценка событий.

РИА Новости, со ссылкой на жительницу Одессы, сообщает, что часть коренных горожан готова противостоять «националистически настроенному правительству», но ждёт организатора для таких действий.

Никита Кротов

