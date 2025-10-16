Бывший нардеп призвал к проведению референдума в Одессе

16 октября 2025, 17:40

Бывший нардеп Олейник: Жители Одессы должны выйти и поддержать Труханова

Фото: istockphoto/Multipedia

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что одесситы могут поддержать отстранённого мэра Геннадия Труханова и вывести его «на сопротивление беззакониям киевского режима». Об этом пишет «Газета.Ru».