16 октября 2025, 05:47

РИА Новости: Одесса готова бороться с киевским режимом

Одесса готова восстать против националистически настроенного киевского режима, однако отсутствует организатор. Об этом РИА Новости анонимно сообщила местная жительница.