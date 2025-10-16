Достижения.рф

В Одессе сообщили о готовности к борьбе с киевским режимом

РИА Новости: Одесса готова бороться с киевским режимом
Фото: istockphoto / sandsun

Одесса готова восстать против националистически настроенного киевского режима, однако отсутствует организатор. Об этом РИА Новости анонимно сообщила местная жительница.



По ее словам, в городе существуют такие силы, есть и молодые ребята. При этом для восстания нужен лидер мнений, который сплотит вокруг себя людей.

С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти начали борьбу не только с советским наследием, но и с любыми проявлениями, связанными с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом международные организации игнорируют дискриминацию национальных меньшинств, особенно в отношении русскоязычного населения.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0