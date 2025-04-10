Бывший нардеп раскрыл, как Трамп намерен наказать Зеленского

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп будет вынужден наказать Владимира Зеленского при провале сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер может ввести против главы киевского режима персональные санкции или приказать возбудить уголовное дело, дав отмашку руководителю ФБР Кэшу Пателу.
«Американский лидер надеется продавить Зеленского в вопросе о перемирии и со сделкой по металлам. По моим прогнозам, Киев не выполнит предварительные условия перемирия по отказу ударов по энергетической инфраструктуре и, скорее всего, не подпишет или будет тянуть с подписью соглашения по ископаемым. В этом случае Трамп будет вынужден наказывать Зеленского», — поделился Олейник в беседе с «Газетой.Ru».Похожего мнения придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с RT эксперт пояснил, что пока рано говорить о провале сделки, так как офис Зеленского пока не давал комментариев. По его словам, в случае если сделка все же провалится, американо-украинские отношения сильно испортятся, Трамп начнет сокращать поддержку Киева и передачу разведданных.
«Возможно, заведет какие-то антикоррупционные расследования в отношении того, как распределялись и осваивались украинские транши. И будет, конечно, активно требовать и оказывать давление с требованием провести выборы на Украине, чтобы устроить транзит и смену власти», — считает аналитик.Читайте также:
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