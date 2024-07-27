На Украине заявили о трудностях с проблемами для ВСУ

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Финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может закончиться уже в сентябре, если Киев не примет поправки к бюджету об увеличении расходов на оборону. Об этом, как сообщает информационный портал «Экономическая правда», заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
По ее словам, «когда делали приближение, то в росписи переставляли средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года».
Ранее Пентагон сообщил об обнаружении новой ошибку на 2 миллиарда долларов в расчете стоимости военной помощи Украине.
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«То есть чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября», – подчеркнула она проблемы.
Ранее Пентагон сообщил об обнаружении новой ошибку на 2 миллиарда долларов в расчете стоимости военной помощи Украине.
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Александр Климов