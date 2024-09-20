Бывший посол США рассказал, когда закончится СВО

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Экс-посол президента США Джорджа Буша-младшего в НАТО Курт Уолкер сделал прогноз, когда завершится спецоперация. Об этом сообщает Politico.
По словам Уолкера, для РФ победа наступит тогда, когда она решит остановиться. Экс-посол выразил мнение, что решение о завершении специальной военной операции на Украине зависит полностью от Москвы.
Уолкер также задался вопросом, как изменится ход военных действий, если Запад не будет готов усилить поддержку Киева.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уолкер также задался вопросом, как изменится ход военных действий, если Запад не будет готов усилить поддержку Киева.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова