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Военный эксперт Алексей Живов заявил, что немотивированные украинские бойцы, которые были мобилизованы против воли, на линии боевого соприкосновения ведут себя нескоординированно. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам Живова, многие военные ВСУ стараются сдаться в плен, отказываясь выполнять свои обязанности. Эксперт отметил, что украинские солдаты регулярно оставляют оборонительные позиции и отступают, используя различные оправдания.
Живов подчеркнул, что такие действия со стороны украинской армии не вызывают вопросов, поскольку военнослужащих буквально «выкинули на передовую», не спросив их желания участвовать в военной кампании.
Ранее сообщалось, что ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Живов подчеркнул, что такие действия со стороны украинской армии не вызывают вопросов, поскольку военнослужащих буквально «выкинули на передовую», не спросив их желания участвовать в военной кампании.
Ранее сообщалось, что ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова