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Французские наемники также входят в состав батальона «Азов»* сообщил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. Он рассказал агентству ТАСС, что иностранцы принадлежали к разным подразделениям и «часто переводились».
По его словам, на данный момент на Украине действуют 75 французских граждан в военной форме. Чинкуини утверждает, что по меньшей мере десяти из них уже нет в живых.
Он добавил, что наемники часто возвращались во Францию, но 21 из тех, кто вернулся хотя бы раз, «вероятно, не захотел возвращаться в Украину».
Ранее стало известно, что Польша помогала вербовать наемников, выдавая украинским беженцам вид на жительство.
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Он добавил, что наемники часто возвращались во Францию, но 21 из тех, кто вернулся хотя бы раз, «вероятно, не захотел возвращаться в Украину».
Ранее стало известно, что Польша помогала вербовать наемников, выдавая украинским беженцам вид на жительство.
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* организация признана террористической и запрещена в России
Александр Климов