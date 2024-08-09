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Сотни наемников из Франции в рядах ВСУ погибают на Украине в боях с ВС РФ. Об этом сообщает военный эксперт Драго Боснич.
«Российские действия особенно задели французских военных, которые продолжают гибнуть сотнями, но их командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов», — пишет Боснич в статье для InfoBRICS.
Он отметил, что французские военные принимают участие в боевых действиях на Украине под видом наемников, что позволяет скрывать их реальные потери.
Кроме того, по словам Боснича, иностранные наемники стали главной мишенью для российских «Искандеров», «Кинжалов» и «Цирконов».
Ранее сообщалось, что среди украинских боевиков, атаковавших Курскую область, замечены наемники из Франции, Польши и Грузии.
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Элина Позднякова