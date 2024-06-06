Бывший разведчик Шаффер: США дали Путину возможность нанести ответный удар

В очередную крепость населенный пункт Часов Яр превращает командование Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», опубликовав жалобы одного из украинских боевиков. По его словам, крепостями уже были Северодонецк, Артемовск, Марьинка и Авдеевка.