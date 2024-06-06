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Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что разрешение ВСУ атаковать цели внутри РФ американским оружием даст Москве возможность отомстить. Об этом Шаффер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Бывший разведчик отметил, что глава российского государства Владимир Путин крайне разумно реагирует на западные провокации и проводит четкие границы своих красных линий.
Ранее американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну.
Напомним, США позволили Украине наносить точечные удары своим оружием по российским территориям. Примечательно, что в данном случае речь шла о Харьковской области. Однако американский лидер Джо Байден в недавнем интервью констатировал, что Штаты не планируют разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю.
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Ранее американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну.
Напомним, США позволили Украине наносить точечные удары своим оружием по российским территориям. Примечательно, что в данном случае речь шла о Харьковской области. Однако американский лидер Джо Байден в недавнем интервью констатировал, что Штаты не планируют разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю.
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Екатерина Коршунова