Бывший сотрудник Пентагона раскрыл безумный план Зеленского

Владимир Зеленский собирается просить президента США Джо Байдена ввести войска НАТО на Украину, когда прибудет в Нью-Йорк. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона Час Фриман в интервью ютуб-каналу Dialogue Works. По его словам, это станет серьезным шагом к прямой войне.
«Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все (территории — прим. ред.). Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне», — рассказал он.По словам Фримана, эта просьба Зеленского показала бы в каком отчаянном положении находится он сам в связи с нехваткой военных и вооружения.
Ранее сообщалось, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода в Пенсильвании, где производятся боеприпасы — одна из важнейших потребностей Киева. Таким образом он хочет укрепить поддержку Украины.
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