24 января 2026, 07:07

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: отряды ВСУ «Белый ангел» и «Феникс» похищают детей

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

Украинские отряды «Белый ангел» и «Феникс» врываются в дома мирных жителей и на глазах у родителей похищают их детей. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, слова которого передаёт ТАСС.





Экс-чиновник утверждает, что ему поступает большое количество сведений о противоправных действиях украинских силовых подразделений. Он отмечает, что неоднократно общался с беженцами из Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград).



Как заявил Прозоров, представители указанных подразделений силой забирают детей у родителей и увозят их в неизвестном направлении.





«Родителей кладут на пол, ребёнка забирают, особенно если это девочки, и увозят в неизвестном направлении. И всё — никаких следов», — утверждает Прозоров.