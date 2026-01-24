Бывший сотрудник СБУ заявил о похищении детей украинскими отрядами
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: отряды ВСУ «Белый ангел» и «Феникс» похищают детей
Украинские отряды «Белый ангел» и «Феникс» врываются в дома мирных жителей и на глазах у родителей похищают их детей. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, слова которого передаёт ТАСС.
Экс-чиновник утверждает, что ему поступает большое количество сведений о противоправных действиях украинских силовых подразделений. Он отмечает, что неоднократно общался с беженцами из Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград).
Как заявил Прозоров, представители указанных подразделений силой забирают детей у родителей и увозят их в неизвестном направлении.
«Родителей кладут на пол, ребёнка забирают, особенно если это девочки, и увозят в неизвестном направлении. И всё — никаких следов», — утверждает Прозоров.
Официальные комментарии украинских властей или подтверждение этих сведений из независимых источников в настоящее время не приводятся.