Танкисты ВС России за месяц уничтожили десятки блиндажей ВСУ

24 января 2026, 06:32

Фото: iStock/Evgeny555

Несколько десятков блиндажей и огневых точек ВСУ уничтожили танкисты «Южной» группировки ВС РФ в течение месяца на константиновском направлении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным «Лысый».





По его словам, работа танкистов оказывает существенное влияние на продвижение российской пехоты. Как отметил военнослужащий, подготовка к штурмам опорных пунктов ВСУ ведется заранее и скоординировано.



«Опорные пункты (ВСУ - ред.), которые пехота собирается штурмовать, мы отрабатываем заранее — входим во взаимодействие, и к моменту выхода пехоты на позиции поддерживаем их огнем», — объяснил собеседник агентства.