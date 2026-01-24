Достижения.рф

Танкисты ВС России за месяц уничтожили десятки блиндажей ВСУ

Фото: iStock/Evgeny555

Несколько десятков блиндажей и огневых точек ВСУ уничтожили танкисты «Южной» группировки ВС РФ в течение месяца на константиновском направлении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным «Лысый».



По его словам, работа танкистов оказывает существенное влияние на продвижение российской пехоты. Как отметил военнослужащий, подготовка к штурмам опорных пунктов ВСУ ведется заранее и скоординировано.

«Опорные пункты (ВСУ - ред.), которые пехота собирается штурмовать, мы отрабатываем заранее — входим во взаимодействие, и к моменту выхода пехоты на позиции поддерживаем их огнем», — объяснил собеседник агентства.
Главной целью танкистов является уничтожение огневых позиций противника. Благодаря этому штурмовые группы выполняют свои задачи быстрее и с наименьшими потерями, уточнил «Лысый».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
Александр Огарёв

