«Бога не боитесь, твари?»: Разгневанные жители Киева прогнали сотрудников ТЦК
В Киеве местные жители оставили сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) без «улова». Группу мужчин в форме прогнали под неодобрительные возгласы, пишут украинские СМИ.
Инцидент произошёл на Лесном массиве. Микроавтобус приехал в спальный район, где военкомы должны были мобилизовать жителей. Люди дали отпор и не позволили представителям киевского режима забрать очередную партию мужчин на «убой».
Одному из сотрудников ТЦК киевляне «популярным» языком объяснили, что ему тут не рады. Военкома повалили не землю и попытались его скрутить, после чего весь ряженый коллектив отправился искать «свежее мясо» в другом месте.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
