«Бога не боитесь, твари?»: Разгневанные жители Киева прогнали сотрудников ТЦК

24 января 2026, 05:58

Разгневанные жители Киева прогнали сотрудников ТЦК

Фото: iStock/YakubovAlim

В Киеве местные жители оставили сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) без «улова». Группу мужчин в форме прогнали под неодобрительные возгласы, пишут украинские СМИ.