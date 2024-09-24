Бывший сотрудник ТЦК рассказал о смертях призывников в военкоматах

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Бывший сотрудник ТЦК Николай Юрченко рассказал, что те, кто отказывается от службы в рядах Вооруженных сил Украины и оказывает сопротивление, попав в военкомат, гибнут в этих же учреждениях. Об этом информирует ТАСС.
«Ну да, бывает. Один случай и у нас был. Взяли по повестке, переночевал и человек умер», — поделился он.
По его словам, в военкоматах физическая сила используется, если призывник сопротивляется или пытается привлечь внимание общественности. Также он отметил, что сам не хотел идти на фронт.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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