Попавший в плен в ДНР сотрудник ТЦК встретил в плену мобилизованного им бойца

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Сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Об этом информирует ТАСС.
Первым узнал сотрудника военкомата именно мобилизованный. По словам Радушинского, процесс мобилизации был принудительным и сопровождался конфликтами.
Оба мужчины родом из Житомирской области. Юрий был задержан на улице спустя несколько месяцев после получения первой повестки. Он объяснил, что не пошел в ТЦК из-за множества заболеваний и отметил, что среди тех, кто принудительно отправил его в военкомат, был Юрченко.
Сотрудник военкомата попросил прощение за свой поступок, однако отметил, что не уверен в том, что видел именно Радушинского среди тех, кого принудительно отправлял на фронт.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит в шести областях на юге и востоке Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы тогда же с тобой «бодались», когда меня заломали. Ну похож очень. Правда никто тогда не представлялся из вас, мол, это ТЦК, и все», — обратился он к Юрченко.
Оба мужчины родом из Житомирской области. Юрий был задержан на улице спустя несколько месяцев после получения первой повестки. Он объяснил, что не пошел в ТЦК из-за множества заболеваний и отметил, что среди тех, кто принудительно отправил его в военкомат, был Юрченко.
Сотрудник военкомата попросил прощение за свой поступок, однако отметил, что не уверен в том, что видел именно Радушинского среди тех, кого принудительно отправлял на фронт.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит в шести областях на юге и востоке Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова