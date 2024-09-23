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Попавший в плен в ДНР сотрудник ТЦК встретил в плену мобилизованного им бойца

23 сентября 2024, 11:57
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Об этом информирует ТАСС.
Первым узнал сотрудника военкомата именно мобилизованный. По словам Радушинского, процесс мобилизации был принудительным и сопровождался конфликтами.

«Мы тогда же с тобой «бодались», когда меня заломали. Ну похож очень. Правда никто тогда не представлялся из вас, мол, это ТЦК, и все», — обратился он к Юрченко.



Оба мужчины родом из Житомирской области. Юрий был задержан на улице спустя несколько месяцев после получения первой повестки. Он объяснил, что не пошел в ТЦК из-за множества заболеваний и отметил, что среди тех, кто принудительно отправил его в военкомат, был Юрченко.

Сотрудник военкомата попросил прощение за свой поступок, однако отметил, что не уверен в том, что видел именно Радушинского среди тех, кого принудительно отправлял на фронт.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит в шести областях на юге и востоке Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#воздушная
RT опубликовал кадры сдачи в плен боевиков ВСУ в Курской области
23 сентября 2024, 11:59

Фото: iStock/Sinenkiy

Военкор RT Влад Андрица показал кадры сдачи в плен двух боевиков ВСУ в Курской области.
Кроме того, командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан» рассказал RT о том, что в Курской области в рядах ВСУ действует большое число иностранных наемников на стороне противника.

«На чистом немецком разговаривали, на польском разговаривали. Шли по пустым землям и, по всей видимости, не ожидали того, что произойдёт. Ну, пришлось наступить на хвост», — рассказал Каштан.

Сейчас украинские боевики всё чаще попадают в плен в курском приграничье. В первые дни они свободно разъезжали на технике, пока бойцы ВС РФ не начали ее жечь. Теперь же многие военные ВСУ передвигаются пешком.

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«Отличаются убийством женщин, детей и стариков»: Алаудинов об иностранных наемниках ВСУ
Алаудинов рассказал о «грязной работе» иностранных наемников ВСУ под Курском
23 сентября 2024, 11:47

Фото: istock/charnsitr

Иностранные наемники на службе у ВСУ в Курской области выполняли самую грязную работу, куда входило убийство мирных жителей. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Именно иностранцы у нас отличились убийствами женщин, детей, стариков. Ну и получается, что они всегда выполняют самую грязную работу. И если их сажают где-то, то они как заградотряды выглядят уже», — говорит Алаудинов в интервью ТАСС.

По данным генерала, иностранную речь в населенных пунктах Курской области в первые дни вторжения слышали и местные жители.

Ранее о бегстве с передовой иностранных наемников в ДНР рассказывал пленный боевик ВСУ. Двое наемников из Германии и Новой Зеландии спрятались в окопах во время атаки российской армии, а после бежали со словами, что больше никогда не вернуться на фронт.

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Воздушная тревога звучит в шести областях на юге и востоке Украины
23 сентября 2024, 11:34

Фото: iStock/Photoboyko

В шести областях на юге и востоке Украины звучит воздушная тревога. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сообщается, что тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ. Отмечается, что основная часть сдавшихся — это солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которые стараются удерживать оборону на угледарском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Раненый боец ВС РФ прополз 100 метров под обстрелом ВСУ и выжил
23 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock/zim286

Раненый боец российской армии с позывным «Грек» оказался в окопе под обстрелом ВСУ, но сослуживцы смогли по рации вывести его к своей позиции.
Кадры напряженной операции по спасению военного показал военкор RT Андрей Филатов. Сослуживцы «Грека» по рации сообщили ему, что у него есть только один вариант на спасение, для этого он должен ползти вперед.

«Брат, тебе в общей сложности проползти 100 м. Я не знаю, как ты это будешь делать, но от меня вискарь в любимом моём волгоградском ресторане. Я тебя обязательно туда свожу, ползи сюда!» — призывали бойца сослуживцы по радиосвязи.

Благодаря силе воли с ранениями руки и обеих ног «Грек» выбрался и выжил. Командир отряда «Шторм» с позывным «Белый» отметил, что можно потерять автомат, но рацию нельзя. Именно благодаря средствам связи сослуживцы могут вывести в безопасное место.

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Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии командиров на передовой
23 сентября 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Украинские офицеры отправляли неопытных новобранцев на передовую в качестве пушечного мяса. Боевые задачи они ставили подчинённым по радиосвязи.
Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Запорожец. По его словам, во время проведения массовой мобилизации людей принудительно и без разбора доставляли в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Среди них были и очень пожилые люди, и явно больные и даже инвалиды. При этом медицинская комиссия проводилась чисто формально, добавил солдат.

«Я вообще астматик… Я даже срочную не служил, а тут людей просто нет. Гребут всех подряд», — указал пленный.

Запорожец рассказал, что вообще не видел командиров на передовой. Указания бойцам они давали дистанционно, по радиосвязи. По прибытии на позиции его подразделению выдали карту, рацию и две батарейки, даже не объяснив, как этой картой пользоваться. В первый же день солдаты его части заблудились и попали в плен. По словам украинца, из-за плохого планирования и координации боевых действий ВСУ несут огромные потери.

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Стало известно, как военные ВС РФ используют сбитые дроны ВСУ под Курском
Боец ВС РФ с позывным Тула рассказал, что сбитые дроны ВСУ используются повторно
23 сентября 2024, 11:03

Фото: istockphoto/NiseriN

Один из операторов с позывным Тула рассказал, что сбитые дроны Вооруженных сил Украины под Курском используются Армией России повторно. Об этом информирует ТАСС.
«Над нами работал вражеский БПЛА Mavic. У него видимо села батарейка, и он опустился на землю, мы его забрали», — поделился военный.

Солдат отметил, что на дроне было нанесено клеймо фонда экс-президента Украины Петра Порошенко, который поддерживает украинскую армию. По его словам, БПЛА попал к ним целым. Боец добавил, что фонд господина Порошенко теперь помог и российским военным.

Он рассказал, что дроны либо перепрошивают и используют против ВСУ, либо разбирают на запчасти для починки российских. Тула отметил, что чаще всего они попадают к военным сбитыми или упавшими с большой высоты.

Помимо этого, боец с позывным Янтарный рассказал, что во время штурма одного из населенных пунктов морская пехота захватила купольное устройство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое довольно успешно нейтрализует дроны противника.

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#военные
#всу
#солдат
#дроны
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Срыв контрнаступления в Курской области, атака ВСУ на Ростов и Воронеж: последние новости СВО
23 сентября 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российская армия выбивает ВСУ из курского приграничья, нанося удары по тылам. Противник, в свою очередь, продолжает наносить удары по территории РФ с использованием беспилотников. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ атаковали Воронеж и Ростов


В ночь на 23 сентября ВСУ нанесли удары по нескольким регионам России с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. О возможной угрозе от БПЛА прежде сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Также об атаке ВСУ дронами местных жителей предупредил глава Ростовской области Василий Голубев. По его словам, около полуночи система противовоздушной обороны перехватила три вражеских беспилотника в воздухе над регионом. Обломки дронов стали причиной пожара в районе Каменска-Шахтинского, на место происшествия выехали экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате атаки зарегистрировано не было.

Также была объявлена угроза налёта БПЛА в Курской и Белгородской областях. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях остекления в трех домах, обошлось без пострадавших. Российские военные отразили семь атак в Курской области, где противник пытался атаковать населённые пункты.

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Курское направление


На Курском направлении продолжаются активные боевые действия, хотя темпы наступления значительно снизились. Российские войска ведут операции по возвращению территорий, контролируемых украинскими силами. В ответ на это, российские военные наносят удары по позициям противника в Сумской области и на оккупированных территориях Курской области, с целью ослабления его боеспособности.

В районе Степного беспилотники России успешно атаковали ангары с украинской техникой и места временного размещения войск. Российская авиация продолжает активные операции в Кореневском районе, нанося удары по позициям ВСУ в Ольговке и лесных массивах рядом с Кременым. Также была сорвана попытка контратаки украинских войск на западной окраине Любимовки.

На юге, в Суджанском районе, российские силы осуществляют зачистку территорий к югу от Камышевки. Десантники 83-й бригады захватили два опорных пункта ВСУ. В Новоивановке российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, выдвинутую на огневую позицию украинскими войсками.
Несмотря на усилия украинских военных улучшить свои позиции на некоторых участках, они понесли значительные потери, включая более половины техники, используемой в этой операции.

С начала конфликта на Курском направлении украинские силы потеряли свыше 16 тысяч солдат. Также противник утратил 126 танков, 57 боевых машин пехоты и 95 бронетранспортеров.

Фото: Минобороны РФ

Торецкое направление


По информации военного корреспондента Евгения Лисицына, силы ВСУ отступают на северо-запад в районе Торецка. Также сообщается о высадке десанта ВС РФ в селении Леонидовка, с вероятным дальнейшим движением в Петровку и Щербиновку, что может привести к окружению Торецка.

Авдеевское направление


Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение операции по уничтожению самоходной гаубицы 2С3 «Акация», входящей в состав группировки «Центр». В ходе этой операции был ликвидирован тщательно замаскированный опорный пункт украинских сил. Удар также привёл к уничтожению оборудования и личного состава противника, а также к ликвидации склада боеприпасов с последующей детонацией.

Каховское направление


На Каховском направлении морские пехотинцы Северного флота, действуя в рамках силы «Днепр», эффективно применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения замаскированной артиллерийской установки ВСУ. Цель была обнаружена с помощью оператора беспилотника на правом берегу Днепра.

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#военные
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#ростов
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Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России
23 сентября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба МИД РФ

Часть жителей Курской области была вывезена украинскими военными за пределы России. В настоящее время их судьба остаётся неизвестной.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, в приграничных районах боевики из ВСУ оборудовали несколько специальных мест, подобий концентрационных лагерей, куда они под угрозой оружия сгоняют местных жителей, не успевших эвакуироваться. Часть мирных жителей российского региона была вывезена за пределы РФ. Дипломат подчеркнула, что такое отношение к людям только подтверждает неонацистскую сущность киевского режима.

Ранее спикер российского МИД уже отмечала, что украинские солдаты ведут себя в Курской области подобно немецко-фашистским оккупантам. Они насильно вывозят людей, которые не успели спрятаться или эвакуироваться.

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#рф
#курская область
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Российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ
ТАСС: Российские бойцы взяли в плен 20 военных ВСУ под Угледаром
23 сентября 2024, 09:41

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

Под Угледаром в плен российским военным сдались двадцать солдат Вооруженных сил Украины, в том числе двое офицеров. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что основная часть сдавшихся — это солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которые стараются удерживать оборону на угледарском направлении.

Сообщается, что среди сдавшихся есть раненые, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Пленные рассказали, что мобилизовали их несколько недель назад. На линии боевого соприкосновения они находятся от одного дня до двух недель. По их словам, они запрашивали помощь командования, но ее не последовало.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее российские военные штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ рассказали о боях, которые ведутся близ населенного пункта Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#сво
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