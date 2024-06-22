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Бывший советник Пентагона осудил насильственную мобилизацию в ВСУ отца-одиночки

22 июня 2024, 11:24
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор осудил насильственную мобилизацию украинского мужчины с маленьким ребёнком. Он назвал эту ситуацию ужасной.
Макгрегор осудил действия Зеленского и его окружения, а также военкомов, использующих такие методы мобилизации.

«Гестапо Зеленского похищает мужчину, держащего на руках ребенка, чтобы завербовать в ВСУ и отправить на войну. Это ужасно», — написал отставной военный в своей социальной сети X (бывший Twitter).



Ранее солдат Вооружённых сил Украины, попавший в плен в Херсонской области, рассказал, что его мобилизовали против его воли, несмотря на то, что он был отцом-одиночкой. По словам военнопленного, ему не на кого было оставить маленького ребёнка, но сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) не посчитались с этим обстоятельством.

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Польская армия сообщила о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине
22 июня 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Польские военные пережили «очень напряженную ночь» с 21 на 22 июня из-за взрывов на Украине. Об этом в социальных сетях сообщило командование Вооруженных сил Польши. Отмечено что сложности затронули польскую противовоздушную оборону, поскольку под ударом были украинские приграничные районы.
Истребители Польши, а также самолеты союзников подняли в воздух из-за так называемой «интенсивной активности» дальней авиации РФ.

Спустя пару часов они возвратились на базу из-за снижения угрозы ударов по приграничным территориям. Прошлой ночью на Украине два раза объявляли воздушную тревогу. Взрывы зафиксированы в Харькове, а также под Одессой и Львовом.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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Подполье: Российские войска ударили по расположению ВСУ под Ивано-Франковском
22 июня 2024, 10:21

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли удар по расположению частей украинской армии под Ивано-Франковском на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что ракетная атака была произведена около 4:30 утра. Удар пришёлся по расположению подразделения ВСУ, которое занимало здание одного из учебных заведений. Как сообщили информаторы, после удара все больницы в городе переполнены ранеными украинскими военными. Врачи работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее подпольщики докладывали о взрыве в районе военного аэродрома в Луцке на запале Украины. Там расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два склада грюче-смазочных материалов. Кроме того, в городе повреждены две электроподстанции, наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.

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Подполье: В районе военного аэродрома в Луцке прогремел взрыв
22 июня 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В городе Луцк Волынской области на западе Украины в районе военного аэродрома прогремел мощный взрыв. На объекте находится подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два больших склада горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, информаторы подполья докладывали, что утром в субботу взрывы были зафиксированы на двух крупных электрических подстанциях в Луцке. После этого в городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, а также сбои в работе мобильной связи.

Ранее подпольщики рассказывали, что ударам Вооружённых сил РФ в ночь на 22 июня подверглись объекты военной и энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. В частности, в Днепропетровской, Винницкой, Волынской и Львовской областях, а также в Ивано-Франковске.

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Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией России
22 июня 2024, 10:04

Фото: istockphoto/NiseriN

Ночью дежурными средствами противовоздушной обороны сорваны очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки на территорию российских регионов. Ракетчики сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы пять украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что атакам подверглись Брянская и смоленская области. Ещё один БПЛА был сбит над Азовским морем. Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

В Смоленской области два украинских дрона также самолётного типа пытались атаковать военный объект. Оба были сбиты дежурными средствами ПВО. Губернатор региона Василий Анохин сообщил в своём телеграм-канале, что в результате атаки никто не пострадал, наземные объекты повреждений не получили.

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«Враги» относятся лучше, чем свои: Украинские военные о жизни в плену
22 июня 2024, 09:26

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских военных, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки для обмена, но Украина не проявляет политическую волю для этого.
Корреспондент РИА Новости встретился с военнослужащими ВСУ, чтобы узнать о том, как им живётся в плену. Многие украинские военные отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских бойцов за то, что сохранили им жизнь. Руслан Шульга из 36-й элитной бригады морской пехоты оказался в плену на 45-й день своего пребывания на передовой.

«Российские солдаты хорошо встретили нас, накормили, напоили, обустроили», — вспоминает он.

Сначала «была идея», но когда украинские власти их бросили, воевали только для того, чтобы остаться в живых, признаётся морпех. Он вспоминает, что всё время обещали подкрепления, ротацию, но прилетавшие вертолёты только забирали раненых и снова улетали.

«Мы поверили. Нам обещали, мы верили. Нам навешали лапшу на уши и все», — подчёркивает военнопленный.

Шульга надеется вернуться домой, увидеть семью. Однако на вопрос, почему его до сих пор не обменяли, у морпеха ответа нет. Некоторые пленные говорят, что хотели бы получить российское гражданство. И все в один голос говорят, что не хотят больше воевать.

Музыкант военного оркестра Александр Сыч рассказал, что через неделю после отправки на фронт у него родилась дочь. Он не знает, как она растёт, всё ли у неё в порядке. Пленный обратился к европейцам и американцам с призывом «остановить это безумие». Пленный не видит в русских врагов и просит мировое сообщество сесть за стол переговоров, чтобы решить конфликт мирным путём.

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Подполье: В ряде областей Украины повреждены военные и энергетические объекты
22 июня 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В результате ночных ударов Вооружённых сил РФ в некоторых областях Украины повреждения получили объекты военной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что удары пришлись по объектам в Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях, Волыни, Луцке и Ивано-Франковске. В городе Стрый Львовской области после взрывов была нарушена подача электроэнергии. По словам Лебедева, больше всего пострадала именно энергетическая инфраструктура.

Что касается украинских властей, то на данный момент повреждение объекта критической инфраструктуры официально подтвердил только глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий.

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#взрыв
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Украинские дроны пытались атаковать военный объект в Смоленской области
22 июня 2024, 08:10

Фото: istockphoto/rancho_runner

Минувшей ночью пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на объекты на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.
Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что дроны ВСУ пытались атаковать военный объект на территории Смоленского района. Анохин подчеркнул, что в результате нападения никто не пострадал, объекты не были повреждены. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб и силовых структур.

По сообщению министерства обороны РФ, всего минувшей ночью над российской территорией дежурными средствами ПВО были сбиты пять украинских БПЛА. Кроме Смоленской области, атаке также подверглась соседняя Брянская область. Там ракетчики уничтожили два беспилотника. Ещё один был сбит над Азовским морем.

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#дроны
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ТСН: В нескольких областях Украины прогремели взрывы
22 июня 2024, 07:50

Фото: istockphoto/Zeferli

В Днепропетровской, Львовской, Волынской и Винницкой областях Украины произошли взрывы. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. В ночь на субботу, 22 июля, в красную зону на карте тревог попали Киев, Николаевская и Кировоградская области. Позже сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину.

Взрывы были зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области, Луцке Волынской области, Стрые Львовской области, а также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. Сообщается, что в Стрые после взрывов начались перебои в подаче электроэнергии. Также взрывы прогремели в Хмельницкой области. Глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

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#украина
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Во Львовской области Украины загорелся энергообъект
Во Львовской области Украины загорелся энергообъект, начались перебои со светом
22 июня 2024, 06:40

Фото: iStock/aapsky

На объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области Украины возникло возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий. Он утверждает, что пожар начался после ракетного обстрела.
Козицкий отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В данный момент наблюдаются перебои со светом.

Ранее по всей Украине во второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога, в нескольких регионах прозвучали взрывы.

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