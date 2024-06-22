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Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор осудил насильственную мобилизацию украинского мужчины с маленьким ребёнком. Он назвал эту ситуацию ужасной.
Макгрегор осудил действия Зеленского и его окружения, а также военкомов, использующих такие методы мобилизации.
Ранее солдат Вооружённых сил Украины, попавший в плен в Херсонской области, рассказал, что его мобилизовали против его воли, несмотря на то, что он был отцом-одиночкой. По словам военнопленного, ему не на кого было оставить маленького ребёнка, но сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) не посчитались с этим обстоятельством.
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«Гестапо Зеленского похищает мужчину, держащего на руках ребенка, чтобы завербовать в ВСУ и отправить на войну. Это ужасно», — написал отставной военный в своей социальной сети X (бывший Twitter).
Ранее солдат Вооружённых сил Украины, попавший в плен в Херсонской области, рассказал, что его мобилизовали против его воли, несмотря на то, что он был отцом-одиночкой. По словам военнопленного, ему не на кого было оставить маленького ребёнка, но сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) не посчитались с этим обстоятельством.
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Александр Бойцов