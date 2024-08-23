Фото: istock/Prostock-Studio
Бывший украинский военный призвал Вооруженные силы Украины идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Об этом информирует РИА Новости.
Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным «Борзый» рассказал, что на фронте они должны были выстроить опорник для ребят, когда идет наступление, но командование забросило военных практически в тыл к российским войскам. По его словам, украинские командиры не считаются с рисками для бойцов и с их потерями.
Солдат рассказал, что от военных ВС РФ он не встретил никакой агрессии. Боец отметил, что российские военные не считают Украину и Россию противниками. Помимо этого, он добавил, что в ВСУ проводится серьезная пропаганда, чтобы военнослужащие не сдавались в плен. Он призвал украинский народ задуматься о будущем и прекратить воевать.
Ранее стало известно удастся ли Киеву создать «буферную зону» на территории России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «это невозможно». По его словам, никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева
Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки
Солдат рассказал, что от военных ВС РФ он не встретил никакой агрессии. Боец отметил, что российские военные не считают Украину и Россию противниками. Помимо этого, он добавил, что в ВСУ проводится серьезная пропаганда, чтобы военнослужащие не сдавались в плен. Он призвал украинский народ задуматься о будущем и прекратить воевать.
«Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдает приказы там, в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца», — сказал боец.
Ранее стало известно удастся ли Киеву создать «буферную зону» на территории России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «это невозможно». По его словам, никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева
Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки
Дарья Осипова