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«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева

Военэскперт Коротченко: Россияне ожидают решительных мер на удары Киева
22 августа 2024, 15:58
Фото: istockphoto/Svet Ivan

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Россия вновь столкнулась с атаками украинских беспилотников — вчера над Москвой было зафиксировано сразу 10 запусков. А сегодня над территорией страны удалось сбить 28 вражеских дронов.
Ранее военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Радио 1» отметил, что, когда по Израилю наносят удары ракетами, изготовленными из дерева и пластмассы, в ответ Израиль разрушает половину города с помощью бомб.

Российская Федерация не предпринимает ответных действий, подобных израильским, где в ответ на атаки используются мощные бомбардировки, которые наносят значительный ущерб противнику.



Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что общественное мнение в России требует демонстративных действий в ответ на удары, которые Российская Федерация получает от Украины.

«Мы не воюем против городов. Вопрос возникает об уничтожении центров принятия решений на Украине, в которых вырабатываются соответствующие террористические решения. В Киеве есть правительственный квартал, резиденция Зеленского, штаб-квартира безопасности Украины. Подобного рода объекты являются приоритетными для уничтожения в ходе реального военного конфликта, потому что именно с этих объектов принимаются решения об атаках Российской Федерации», — объяснил эксперт.
Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео
Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео
По его словам, это демонстративная акция возмездия, которую сегодня ожидают девяносто процентов населения Российской Федерации. Вопрос о том, почему Россия не действует так, как Израиль, безусловно актуален, но он должен быть адресован тем, кто в России принимает соответствующие политические решения, пояснил он.

«Необходимо уничтожать критическую инфраструктуру Украины, проводить показательные ликвидации террористов, которые занимают государственные должности в аппарате государственного и военного управления Украины. Эти вещи совершенно очевидные, почему мы этого не делаем, я не могу ответить, за исключением того, что нет соответствующего решения», — сказал Коротченко.
Эксперт повторил, что большая часть россиян ждет, когда будет нанесен массированный ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского, потому что он «террорист и преступник».
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«Подонок и убийца»: Военэскперт Коротченко о последствиях для Зеленского атаки ВСУ на Москву
«Мы видим атаки на топливно-энергетические объекты на территории России, на российские аэродромы. Украина уже даже атакует объекты на севере России. Может быть, на так называемый день независимости Украины будет нанесён удар? Если он не будет нанесен, вопросов все больше и больше, почему мы этого не делаем», — отметил он.
По его словам, общественное мнение в России требует демонстративных действий в ответ на удары, которые страна получает от Украины.

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#ущерб
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Пенсионерка под Курском несколько дней пряталась от ВСУ в канализации
Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме и ела помидоры
22 августа 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Olena_Z

Пенсионерка на протяжении трех дней пряталась от боевиков ВСУ в канализации. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на родственницу пожилой женщины Татьяну.
Со слов собеседницы издания, женщина видела пикап, который двигался к ее дому.

«Вижу ноги, а сзади, за огородом, у нас кукуруза. Этот их солдат достает автомат и лупит по нашей кукурузе», — передала журналистам слова пенсионерки Татьяна.
Старушка пила воду для полива огорода, слушая неподалеку звуки боестолкновений.

Укронацисты напали на Курскую область 6 августа утром. Отпор противнику дали ВС РФ, сотрудники Росгвардии и погранслужба ФСБ.

Ранее сообщалось о гибели украинского полицейского Романа Зеленского.

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#россия
#курская область
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#пенсионеры
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#война
#украина
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«Сердце не выдержало»: на Украине сообщили о гибели Зеленского
Полиция Украины сообщила о гибели старшего лейтенанта Романа Зеленского
22 августа 2024, 16:18

Фото: istockphoto/olegda88

О гибели старшего лейтенанта украинской полиции Романа Зеленского сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале. Офицер был сотрудником патрульной службы.
«Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — сказано в сообщении.

Там добавили, что старлей умер, получив ранение во время выполнения задания.

«Сердце не выдержало», — резюмировали в ведомстве.
Однофамилец главы киевского режима скончался на 37-м году жизни.

Ранее была информация, что ревнивый африканец совершил жестокое убийство россиянки на тропическом острове. Женщину искали пять дней. Она пошла погулять с другом и не вернулась. Некоторое время спустя родные подняли тревогу.

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Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки
До 60 бойцов ВСУ и наёмников убиты при заходе в Русскую Конопельку
22 августа 2024, 15:54

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

До 60 бойцов Вооруженных сил Украины и наёмников были уничтожены военными ВС РФ при заходе в Русскую Конопельку. Об этом пишет Life.
Накануне боевики ВСУ попытались войти в село, сопровождаемые бронетехникой, но были встречены огнём бойцов 810-й бригады морской пехоты и 11-й ОДШБ. Среди ликвидированных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.

ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ
ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ

В результате попытки атаки было уничтожено до 60 украинских солдат, три ББМ «Козак», а также одна БМП-2 и одна БМП M113. В настоящее время бои продолжаются, российские войска активно уничтожают силы ВСУ, не позволяя им закрепиться в населенном пункте.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.

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Путин поддержал идею финансирования терробороны в Брянской области из федбюджета
22 августа 2024, 15:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет средств федерального бюджета. Об этом он сообщил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Глава государства отметил, что на связи министр финансов Антон Силуанов, потому этот вопрос не останется без внимания.
«Вопрос финансирования территориальной обороны — это, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи у нас. Мы еще это обсудим», — пояснил российский лидер.
Ранее брянский губернатор Александр Богомаз рассказал президенту о сложной обстановке, которая сложилась накануне, 21 августа, в регионе на фоне атак БПЛА и попытки прорыва ДРГ. По его словам, ВСУ совершили 23 атаки на регион при помощи БПЛА, все из них успешно уничтожили. Он также добавил, что вечером в Климовский район пыталась прорваться вражеская ДРГ, но силами ФСБ России и ВС РФ она была разбита ​и отброшена.

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Путин заявил о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС
Путин: ночью ВСУ пытались ударить по Курской АЭС
22 августа 2024, 15:42

Фото: Сайт Кремля

В ночь на четверг, 22 августа, украинские войска пытались атаковать Курскую атомную электростанцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в приграничье. Трансляцию вел Телеграм-канал Кремля.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», — заявил российский лидер.
Путин выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит свое обещание.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 18 августа сообщала, что ВСУ готовятся к нападению на Курскую АЭС, что может спровоцировать техногенную катастрофу в Европе. Эти сведенья подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве пообещали жесткий ответ в случае провокации Киева. По данным МО России, ВСУ намеревались обвинить Москву в самообстреле.

Ранее власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов: На стороне Украины воевали не менее шести-семи иностранных ЧВК
22 августа 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Michele Ursi

За время проведения специальной военной операции в боевых действиях на стороне Украины принимали участие не менее шести-семи иностранных частных военных компаний.
Об этом, ссылаясь на имеющиеся оперативные данные, сообщил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, кроме американских ЧВК, на Украине появлялись также польские и британские. Через польские, например, легализовались наёмники со всего мира, добавил политик.

20 августа американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в социальной сети фотографию бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Сенатор Волошин, комментируя фото, отметил, что наёмники станут хорошим «обменным фондом», когда попадут в плен. Если раньше не будут ликвидированы.

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«Заставляли рыть окопы и пить водку»: суд расторг контракт уроженца Дании с Минобороны
Baza: суд признал недействительным контракт уроженца Дании с Минобороны РФ
22 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Суд признал недействительным контракт единственного в ВС РФ уроженца Дании с Минобороны России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Датчанин заявил, что подписал документ, не зная русского языка и не подозревая, что окажется на СВО.
По данным издания, иностранец приехал в Россию летом 2023 года, спасаясь от «неолиберальных ценностей» Европы. Осенью у него стал подходить к концу срок пребывания в стране, в МВД ему не отвечали, и датчанин по совету знакомых решил устроиться на работу в Минобороны.

Отмечается, что, подписывая контракт, европеец не знал об отправке на СВО, а отнести документ переводчику ему не разрешили. В итоге, по его словам, он оказался на фронте, где рыл окопы и против своей воли пил водку.

Датчанин заявил, что даже подготовил письмо президенту в надежде на помощь. В нем же он написал, что все равно мечтает остаться в России и открыть свою картинную галерею.

По информации издания, заседание прошло в закрытом формате, суд занял сторону иностранца и признал контракт недействительным.

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Депутат Колунов призвал не проявлять гуманность по отношению к наёмникам
22 августа 2024, 15:33

Фото: iStock/Diy13

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что никакой гуманности по отношению к иностранным наёмникам, воюющим на стороне противника, быть не должно.
«Иностранные наёмники — зверьё, которое за деньги приходит на нашу землю для убийства не только военнослужащих, но и мирных. Мирных женщин, мирных стариков, мирных детей. Никакой гуманности быть не должно. Только тогда за рубежом поймут, что это не игра, в которой наёмникам Запада можно «сохраниться в тюрьме», а игра с одной жизнью», — прокомментировал в беседе с RT Колунов.

Пока иностранные наёмники воюют на стороне Украины, украинские беженцы обживаются в странах ЕС. Однако местному населению это совершенно не нравится. Так, немецкий политолог, экономист Айк Хамер заявил, что украинским мигрантам в Германии невыгодно работать, поскольку тогда они перестают получать пособия, но из-за этого средств не хватает самим гражданам страны.

«Если украинцы тут работают и не получают пособий, то они вносят вклад в благосостояние страны. Но это практически исключение. Большинство беженцев с Украины здесь сидят на соцпособиях, так что они не только не вносят никакого вклада, а обременяют соцсистему, из-за чего остальным людям ничего не остаётся», — отметил в беседе с «Известиями» Хамер.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что на наёмников не распространяются законы, защищающие права военнопленных, поскольку они не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта.

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Журавлёв: В отношении наёмников не действуют законы о защите прав военнопленных
22 августа 2024, 15:20

Фото: iStock/breakermaximus

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что на наёмников не распространяются законы, защищающие права военнопленных, поскольку они не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта.
«По всем международным конвенциям наёмники не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта, на которых должны распространяться законы, защищающие права военнопленных. Другое дело, что в статусе нужно разбираться», — прокомментировал в беседе с RT Журавлёв.

До этого сообщалось, что военнослужащие ВСУ продолжат обучаться под руководством новозеландских инструкторов до июня 2025 года.

«С мая по июль 2022 года ими подготовлены около 300 украинских артиллеристов для расчётов 105-миллиметровых легких гаубиц L119. С августа 2022-го новозеландские инструкторы обучают военнослужащих пехотных подразделений ВСУ. По последним данным местных вооруженных сил, ими подготовлены более 3,1 тыс. украинских военных», — приводят «Известия» сообщение посольства РФ в Новой Зеландии.

Ранее замначальника аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили рассказывал о ситуации на фронте, отметив, что после ударов Росси по позициями противника наёмники бегут.

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