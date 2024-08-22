«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева

Президент России Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет средств федерального бюджета. Об этом он сообщил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Глава государства отметил, что на связи министр финансов Антон Силуанов, потому этот вопрос не останется без внимания.