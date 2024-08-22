«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева

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Россия вновь столкнулась с атаками украинских беспилотников — вчера над Москвой было зафиксировано сразу 10 запусков. А сегодня над территорией страны удалось сбить 28 вражеских дронов.
Ранее военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Радио 1» отметил, что, когда по Израилю наносят удары ракетами, изготовленными из дерева и пластмассы, в ответ Израиль разрушает половину города с помощью бомб.
Российская Федерация не предпринимает ответных действий, подобных израильским, где в ответ на атаки используются мощные бомбардировки, которые наносят значительный ущерб противнику.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что общественное мнение в России требует демонстративных действий в ответ на удары, которые Российская Федерация получает от Украины.
По его словам, это демонстративная акция возмездия, которую сегодня ожидают девяносто процентов населения Российской Федерации. Вопрос о том, почему Россия не действует так, как Израиль, безусловно актуален, но он должен быть адресован тем, кто в России принимает соответствующие политические решения, пояснил он.
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Российская Федерация не предпринимает ответных действий, подобных израильским, где в ответ на атаки используются мощные бомбардировки, которые наносят значительный ущерб противнику.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что общественное мнение в России требует демонстративных действий в ответ на удары, которые Российская Федерация получает от Украины.
«Мы не воюем против городов. Вопрос возникает об уничтожении центров принятия решений на Украине, в которых вырабатываются соответствующие террористические решения. В Киеве есть правительственный квартал, резиденция Зеленского, штаб-квартира безопасности Украины. Подобного рода объекты являются приоритетными для уничтожения в ходе реального военного конфликта, потому что именно с этих объектов принимаются решения об атаках Российской Федерации», — объяснил эксперт.
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По его словам, это демонстративная акция возмездия, которую сегодня ожидают девяносто процентов населения Российской Федерации. Вопрос о том, почему Россия не действует так, как Израиль, безусловно актуален, но он должен быть адресован тем, кто в России принимает соответствующие политические решения, пояснил он.
«Необходимо уничтожать критическую инфраструктуру Украины, проводить показательные ликвидации террористов, которые занимают государственные должности в аппарате государственного и военного управления Украины. Эти вещи совершенно очевидные, почему мы этого не делаем, я не могу ответить, за исключением того, что нет соответствующего решения», — сказал Коротченко.Эксперт повторил, что большая часть россиян ждет, когда будет нанесен массированный ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского, потому что он «террорист и преступник».
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«Мы видим атаки на топливно-энергетические объекты на территории России, на российские аэродромы. Украина уже даже атакует объекты на севере России. Может быть, на так называемый день независимости Украины будет нанесён удар? Если он не будет нанесен, вопросов все больше и больше, почему мы этого не делаем», — отметил он.По его словам, общественное мнение в России требует демонстративных действий в ответ на удары, которые страна получает от Украины.
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Дарья Осипова