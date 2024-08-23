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Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева. Об этом пишет РИА Новости.
Вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар рассказала, что на Украину муж уехал 12 июля 2023 года. Мужчина воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе Вооруженных сил Украины.
По ее словам, о смерти супруга она узнала от его сослуживцев, которые забрали Уильяма с поля боя и отвезли в больницу. Женщина отметила, что командиры части сказали, что тела оттуда уже перевезли. Помимо этого, у похоронных компаний и уполномоченных организаций информации также нет.
Вдова отметила, что украинские власти не оказывают им никакой поддержки, чтобы найти родственников. Она рассказала, что аналогичная ситуация произошла еще у трех семей.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По ее словам, о смерти супруга она узнала от его сослуживцев, которые забрали Уильяма с поля боя и отвезли в больницу. Женщина отметила, что командиры части сказали, что тела оттуда уже перевезли. Помимо этого, у похоронных компаний и уполномоченных организаций информации также нет.
Вдова отметила, что украинские власти не оказывают им никакой поддержки, чтобы найти родственников. Она рассказала, что аналогичная ситуация произошла еще у трех семей.
«По правде говоря, мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск», — сказала Товар.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
Наёмники из американской ЧВК не смогли выбраться живыми из Русской Конопельки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова