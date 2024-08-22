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До 60 бойцов Вооруженных сил Украины и наёмников были уничтожены военными ВС РФ при заходе в Русскую Конопельку. Об этом пишет Life.
Накануне боевики ВСУ попытались войти в село, сопровождаемые бронетехникой, но были встречены огнём бойцов 810-й бригады морской пехоты и 11-й ОДШБ. Среди ликвидированных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.
В результате попытки атаки было уничтожено до 60 украинских солдат, три ББМ «Козак», а также одна БМП-2 и одна БМП M113. В настоящее время бои продолжаются, российские войска активно уничтожают силы ВСУ, не позволяя им закрепиться в населенном пункте.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
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В результате попытки атаки было уничтожено до 60 украинских солдат, три ББМ «Козак», а также одна БМП-2 и одна БМП M113. В настоящее время бои продолжаются, российские войска активно уничтожают силы ВСУ, не позволяя им закрепиться в населенном пункте.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
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Дарья Осипова